Il 16 giugno è il termine ultimo per il pagamento della prima rata Imu del 2021 e sono in molti a chiedersi cosa succede a chi non paga entro il termine stabilito. Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

A causa dell’impatto del Covid il governo ha deciso di adottare una serie di misure restrittive volte a contrastarne la diffusione. Limitazioni che continuano ancora oggi ad avere delle conseguenze negative, sia dal punto di vista sociale che economico. Proprio per questo motivo il governo ha deciso di intervenire attraverso aiuti economici ad hoc, come esempio i bonus spesa da 500 euro.

Se tutto questo non bastasse, alcuni soggetti possono anche beneficiare dell’esenzione Imu, purché in possesso di determinati requisiti. Proprio soffermandosi sul pagamento di Imposta Municipale Propria, ricordiamo che il termine ultimo per il pagamento della prima rata è fissato per il prossimo 16 giugno. Ma cosa succede nel caso in cui un soggetto non paghi o comunque paghi in ritardo rispetto alla data prestabilita? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

