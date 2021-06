La sfolgorante carriera su TikTok di Khaby Lame ha attirato l’attenzione mondiale. Ecco quanto può guadagnare con un suo video… muto.

In poche settimane ha reso noto a tutti quanto i tempi siano cambiati. E senza grandi sforzi: video brevi nei quali, senza dire una parola, ironizza su quelli più “particolari” apparsi su TikTok. Il risultato è un successo strepitoso, più follower di una influencer “storica” come Chiara Ferragni e un’indicazione abbastanza precisa di cosa significhi saper sfruttare le tendenze. Khaby Lame è la star del momento. Senza bisogno di fare chissà cosa. I suoi video muti, sempre su TikTok, hanno attirato l’attenzione persino negli Stati Uniti, tanto che grandi testate d’Oltreoceano hanno dedicato approfondimenti al fenomeno italiano.

Una volta si diceva che per fare successo occorreva impegno, studio, dedizione e tanti anni di fatica. E anche chi si rendeva protagonista di qualche grande pensata, aveva bisogno di parecchio tempo prima di riuscire a dimostrarne l’efficacia. Le possibilità offerte da internet, invece, aprono le porte davvero a chiunque riesca a sfruttarne al meglio le potenzialità. Khaby Lame è stato decisamente fra questi, ottenendo tanto successo da arrivare a pubblicare un video persino con Alessandro Del Piero.

Quanto guadagna Khaby Lame: le cifre dei tiktoker

In poco tempo, il numero dei follower è lievitato su livelli impressionanti. E, giocoforza, le sue produzioni su TikTok hanno iniziato anche a essere fruttuose per Khaby. E a favorirlo è proprio il social cinese, che mette a disposizione dei creator più promettenti un fondo dedicato, così da poter proseguire con le loro produzioni e guadagnare con questa attività. E, considerando che i guadagni sono proporzionali al numero delle visualizzazioni ottenute, nel caso di Khaby Lame basterà fare due più due. E rendersi conto che l’introito si attesta a livelli piuttosto alti.

Secondo le informazioni disponibili dalle linee guida di TikTok, in Italia si può guadagnare circa 1 euro ogni 100 mila visualizzazioni. Con i duetti, invece, la cifra scende di poco. Khaby Lame sfrutta i cosiddetti stitch, cioè dei video a doppio riquadro attraverso i quali i tiktoker poggiano su dei video già esistenti. I video di Khaby raccolgono circa 60 milioni di visualizzazioni, in alcuni casi persino 200 milioni. Ovvero, con una possibilità concreta di mettersi in tasca almeno 500 euro a video. Inoltre, in quanto contenuti originali, è verosimile pensare che i suoi video in modalità non stitch abbiano preso l’euro di rito ogni 100 mila views. Cifre importanti. Anzi, importantissime.