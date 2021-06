Noto imprenditore italiano, ex marito di Elisabetta Gregoraci, ecco quanto guadagna Flavio Briatore. Si tratta di cifre da capogiro.

Imprenditore italiano di successo, Flavio Briatore è anche l’ex marito di Elisabetta Gregoraci. È riuscito a costruirsi nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo e per questo non stupisce il fatto che siano davvero in molti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna

Flavio Briatore: chi è, altezza, carriera

Nato a Verzuolo, in provincia di Cuneo, il 12 aprile 1950, Flavio Briatore è alto 188 cm, pesa circa 95 kg ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Bocciato due volte, in secondo e terzo superiore, ottiene il diploma da privatista come geometra. Inizia a lavorare come maestro di sci e gestore di ristoranti, fino ad arrivare ad aprirne uno suo, che chiude poco dopo. Lavora, quindi, come assicuratore a Saluzzo, per poi collaborare nel corso degli anni Settanta con il finanziere e costruttore edile di Cuneo Attilio Dutto.

In seguito Briatore si trasferisce a Milano, dove comincia a frequentare l’ambiente della Borsa. Grazie all’amicizia con Luciano Benetton, apre alcuni franchising Benetton, facendo poi rapidamente carriera nel gruppo dirigenziale dell’azienda. In particolare riesce a farsi conoscere in tutto il mondo quando diventa direttore esecutivo della scuderia Benetton. Ingaggia un allora giovanissimo Michael Schumacher e riesce così ad ottenere i primi successi, con il pilota che diventa campione del mondo con la Benetton per due volte consecutive nel 1994 e nel 1995, anno in cui la Benetton vince anche il titolo costruttori.

Nel 1997, in accordo con Luciano Benetton, decide di lasciare la scuderia. Dal 1998 dirige la Supertec, che fornisce motori Renault a tre team. Quando la Benetton viene venduta definitivamente alla Renault nel 2001, Briatore ricopre il ruolo di direttore esecutivo del nuovo team Renault. Incarico, quest’ultimo, che mantiene fino al 2009. Decide quindi di dedicarsi all’attività imprenditoriale. Nel 1998, ricordiamo, ha creato, assieme al dj Max Correnti, il marchio Billionaire, dando vita all’omonima discoteca situata a Porto Cervo in Sardegna.

In seguito nasce il Twiga, con l’imprenditore che ha deciso di aprire altri locali, in altre città, come ad esempio Dubai, Istanbul e Montecarlo. Ma non solo, Billionaire diventa anche una linea di abbigliamento e accessori di alta moda maschile. Nel 2012 veste i panni del “boss” della versione italiana del programma televisivo The Apprentice in onda su Cielo. Nel maggio 2014 apre un altro Twiga a Montecarlo, mentre nel gennaio del 2015 nasce, a Lugano, una società di consulenza per viaggi di lusso denominata Billionaire Travel che fa capo al Gruppo Billionaire Life di Briatore.

L’aprile del 2017 pubblica il suo primo libro dal titolo “Sulla ricchezza”, scritto in collaborazione con il giornalista e scrittore Carmelo Abbate. Ospite di varie trasmissioni televisive, tra le sue ultime creature si annovera Crazy Pizza, ovvero una catena di pizzerie a Londra, Montecarlo e Porto Cervo.

Flavio Briatore: vita privata, ex, moglie, fidanzata, figli

Per quanto riguarda la vita privata di Flavio Briatore, è stato sposato dal 1983 al 1987 con l’ex modella e imprenditrice Marcy Schlobohm. In seguito, dal 1998 al 2003, è stato sentimentalmente legato alla top model Naomi Campbell. L’imprenditore ha poi avuto una breve relazione con la top model tedesca Heidi Klum, da cui ha avuto una figlia, Helene Boshoven “Leni”, nata nel maggio 2004. I due si sono lasciati prima della nascita della bambina, con quest’ultima che è stata in seguito adottata dal compagno della modella, ovvero il cantante Seal.

Lo stesso Briatore, in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “Leni è la mia figlia naturale, ma noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale. È nata quando ci eravamo già lasciati“. Il 2008 è convolato a nozze con Elisabetta Gregoraci e dalla loro storia d’amore è nato, nel 2010, il figlio Nathan Falco. Sul finire del 2017 la coppia decide di porre fine al loro matrimonio.

Flavio Briatore: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Flavio Briatore. A tal proposito interesserà sapere che, stando a quanto riportato dalla rivista americana Forbes nel 2014, il patrimonio del noto imprenditore era stato stimato in ben 200 milioni di dollari.

In base ad un articolo del Sole 24 Ore, invece, nel 2015 “i 9 ristoranti del gruppo generavano 22,2 milioni di fatturato e 6,1 milioni di margine operativo lordo”, saliti, nel 2016, a “37 milioni di giro d’affari e quasi 10 milioni di Mol“.

Ma non solo, in base ad un’inchiesta del 2019 del Corriere della Sera: “Il Twiga di Forte dei Marmi di Flavio Briatore e Daniela Santanché fa 4 milioni di fatturato in un anno e costa d’affitto 17.619 euro. Dunque lo stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta, in Versilia, rende 227 volte l’affitto“.

Soffermandosi su dati più recenti, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, il patrimonio di Briatore dovrebbe aggirarsi attorno ai 185 milioni di dollari. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.

Flavio Briatore: Instagram

Flavio Briatore è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.