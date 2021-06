Quanto ci abitueremo sempre di più all’uso della moneta digitale? Ormai è un passaggio già avvenuto, ecco perché è importante

Per l’Osservatorio Economico e Sociale Riparte l’Italia, c’è stata una webinar online dal titolo Superamento delle diseguaglianze e inclusione sociale. A tal proposito, uno degli interventi più interessanti, quello del vice direttore generale dell’ABI, Gianfranco Torriero.

Torriero, ha parlato soprattutto di moneta digitale, tanto importante nel presente quanto nel futuro, al punto che a Basilea si stanno stipulando le nuove regole per il Bitcoin. Questo però, proprio legato al tema delle uguaglianze. Vediamo in che modo la moneta digitale potrebbe influire.

Leggi anche>>> Bitcoin, scalata all’Olimpo: i numeri della risalita dopo il tracollo

Moneta digitale: un importante passo per il futuro

“Il ruolo del settore bancario dimostra l’importanza di contemperare le diverse esigenze, dal punto di vista economico, sociale e degli altri aspetti, proprio per avere un superamento delle diseguaglianze”, ha iniziato Torriero, che afferma fermamente che bisognerà investire su molti aspetti di cui ci siamo accorti soprattutto con l’ultima crisi. Vale a dire senz’altro la digitalizzazione, ma anche sostenibilità e inclusione sociale.

Di fatto, sono mesi che sentiamo affrontare argomenti come la sparizione dei bancomat e di conseguenza, dei contanti. Eppure difficilmente abbiamo pensato a questo, come qualcosa di positivo per il domani. Ed invece proprio Torreiro sottolinea quanto questi strumenti innovativi possano essere un gran punto di unione: “si ha un arco temporale predefinito, si hanno le linee di azione, le azioni trasversali sulla digitalizzazione, sulla trasformazione, sull’evoluzione e l’attenzione all’ambiente, che è un passaggio fondamentale. […] La transizione ecologica è un’opportunità, non può essere vista come un rischio”.

Leggi anche>>> Cashback, 886 transazioni da 17 centesimi: i furbetti non li ferma nessuno (forse)

Infine, il vice direttore generale di ABI, spiega che sicuramente la pandemia ha accelerato il percorso che ci ha portato a cambiare i nostri movimenti dal punto di vista economico. Secondo il dirigente, bisogna operare sempre tenendo un occhio verso il futuro, pensando ad un’evoluzione dell’economia e della società a livello sia europeo che mondiale.