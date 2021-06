Una vendita eccezionale, un record assoluto, una operazione senza precedenti che ha stupito il mondo del collezionismo.

Un pezzo assolutamente raro, qualcosa che nella collezione pregiata di un collezionista fa assolutamente la differenza, ma allo stesso tempo non parliamo di comuni collezionisti, ma collezionisti che potrebbero essere definiti a cinque stelle. Non si tratta di comuni monete, che chiaramente non hanno valutazioni comuni. Parliamo di pezzi di storia le cui valutazioni sono davvero per pochi. Pezzi unici. Pezzi pregiati. Per collezionisti super selezionati.

La doppia aquila statunitense, un vero e proprio pezzo di storia americana, il prodotto di un’epoca ben precisa. La storia misteriosa ed avvincente legata questa eccezionale moneta. Un’asta da sogno, tenutasi da Sotheby’s a New York ne ha sancito l’assoluta unicità. Un’asta particolare, che si pensava potesse avere come protagonista assoluto un altro pezzo pregiato, il francobollo Guyana, venduto per una cifra altrettanto pazzesca. Ma la vera protagonista è stata lei, la doppia aquila americana.

Una moneta del 1933, nota come Double Edge

La moneta in questione, la doppia aquila cosi come spesso definita dagli amanti del genere, è una rarissima moneta coniata dal 1850 al 1933. In questo caso specifico parliamo di una serie che fu fatta sparire dal mercato, ritirata con forza insomma dal Governo americano, tranne che per pochissimi esemplari. In questi casi, si sa, qualcosa no va per il verso giusto e c’è chi pensa sempre al futuro ed eventuale valore di un determinato oggetto. Una vera e propria caccia internazionale si aprì all’epoca dei fatti.

Re Faruk d’Egitto, noto amante di monete, e collezionista avido, entrò in possesso di uno di queste monete. Il sovrano amava talmente tanto le monete da farsene stampare di personali dal suo paese. Monete che poi conservava gelosamente. Oggi una di quelle monete americane è stata battuta per l’incredibile cifra di quasi 19 milioni di euro. Mezza delusione, si fa per dire, per il Guyana che è arrivato all’asta con una valutazione molto simile alla moneta americana ma invece si è fermato molto prima.

Il Guyana, forse il più prezioso e ambito francobollo al mondo, un vero e proprio tesoro unico per collezionisti, invece, nonostante le tante aspettative si è fermato ad una cifra di circa 9 milioni di euro. Poco? Secondo alcuni si, considerato il prestigio del pezzo in questioni. Storie di collezionisti e di persone disposte a tutto pur di conquistare l’ambito pezzo pregiato. Un’asta eccezionale per la moneta americana, molto meno per il rinomato francobollo. Storie davvero uniche, in entrambi i casi.