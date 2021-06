Il cinema l’impegno continuo e costante anche in altre attività. Quell’aria un po’ da duro un po’ da uomo dolce ne contraddistingue i tratti.

Le sue recenti uscite anche nel racconto della nostra Nazionale di calcio in cammino verso gli Europei, i successi al botteghino ed i film impegnati. La capacità di calarsi alla perfezione in ogni tipo di ruolo. Gli ultimi anni di Stefano Accorsi, sono stati la dimostrazione del fatto che non siamo davanti ad un comune attore. I tantissimi ruoli interpretati, comico, drammatico, grottesco, sofisticato, intenso. Stefano Accorsi è questo è molto altro di più. Il suo cinema, la sua storia seguono la sua immagini e le rendono forte fino a farlo considerare tra i più apprezzati e validi interpreti del nostro tempo.

Stefano Accorsi: chi è, altezza, carriera

Nome: Stefano Accorsi

Altezza: 178 cm

Peso: 73 kg

Data di nascita: 2 marzo 1971

Luogo di nascita: Bologna

La sua carriera inizia prestissimo, dopo il liceo Pupi Avanti lo sceglie per uno dei ruoli principali del suo nuovo film, siamo nel 1990 e Stefano Accorsi fa il suo esordio in “Fratelli e sorelle”. Successivamente Accorsi si iscrive alla Scuola di Teatro di Bologna, diretta da Alessandra Galante Garrone, dove tre anni dopo si diploma. Da questo punto in poi, la sua carriera prendere letteralmente in volo. L’attore che tutti ricorderanno agli esordi in una ormai celebre pubblicità di un gelato, diventa in pochi anni uno dei volti più amati ed apprezzati dal pubblico.

L’ingresso nella Compagnia del Teatro Stabile dell’Arena di Bologna fanno si che l’attore si confronti con i grandi classici del teatro italiano, da Pirandello a Goldoni. Un’altra grandissima occasione arriva quando Enza Negroni lo sceglie per interpretare il ruolo di protagonista in “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”. Una serie di success artistici lo conducono fino al 1998 quando entra nel cast del pluripremiato film “Radiofreccia” di Luciano Ligabue. L’anno della svolta, il suo anno della svolta, è però il 2000, li, per certi versi la carriera di Stefano Accorsi cambia per sempre, la sua immagine spicca letteralmente il volo.

Nanni Moretti con “La stanza del figlio”, Mario Monicelli con “Come quando fuori piove”, Ferzan Ozpetek con “Le fate ignoranti” indirizzano la carriera di Stefano Accorsi verso una direzione precisa. Attore impegnato, attore capace di spaziare tra più ruoli tra più genere con la semplicità che si riconosce soltanto ai più grandi. La sua carriera ha ormai preso il volo, fino ai grandi successi degli ultimi anni, al cinema ed in tv con serie del calibro di “1992”, “1993” e “1994” su alcuni anni che hanno particolarmente influenzato la recente storia italiana.

Stefano Accorsi: vita privata, figli, moglie

Moltissime le storie d’amore che negli anni hanno caratterizzato la vita e la carriera di Stefano Accorsi. Tra le più importanti, sicuramente, quella con Laetitia Casta, iniziata nel 2003. La loro storia andrà avanti per circa dieci anni. Dalla loro unione sono nati due bambini. La fine burrascosa della loro storia ha costretto lo stesso Accorsi, per sua stessa ammissione ad affidarsi alle cure di uno psicologo. Dopo qualche anno, Stefano conosce Bianca vitali, di venti anni più giovane di lui. I due si sposano nel 2015 e dopo due anni nasce il loro primo figlio. Nel 2020 la famiglia si allarga con l’arrivo della figlia secondogenita della coppia.

Stefano Accorsi: quanto guadagna e patrimonio

Secondo una recente indagine apparsa su un sito web Stefano Accorsi risulterebbe essere tra gli attori più pagati al mondo, con compensi che nell’ultimo anno avrebbero superato i 50 milioni di euro. Il tutto considerando le partecipazioni a recenti serie tv e film di successo che evidentemente ne hanno vertiginosamente aumentato i guadagni. Va considerato però che in alcuni di questi prodotti per la tv, Accorsi non figurava nelle vesti esclusive di attore, ma ha preso parte in maniera più marcata alla realizzazione del prodotto stesso.

Fino a qualche anno fa le sue interpretazioni a spettacoli teatrali a o film potevano arrivare a valere parecchie centinaia di migliaia di euro a produzione. Oggi, con le cifre riportate dalla recente indagine pare che le cose siano letteralmente cambiate per l’attore bolognese. La sua carriera, ancora oggi è in ascesa e niente a questo punto possiamo immaginare irrealizzabile per l’attore, che ha già ampiamente dimostrato le sue eccezionali doti interpretative e non solo.

Stefano Accorsi: Instagram e Twitter

Stefano Accorsi è molto attivo su Instagram e Twitter. Sui social l’attore è solito pubblicare notizie sulla sua attività artistica ma non disdegna di consigliare piatti, con la relativa preparazione di essi e tanto altro ai suoi tantissimi fan.