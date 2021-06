Cantante italiana, nota per aver partecipato a vari programmi televisivi, ecco quanto guadagna Lidia Schillaci.

Diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al programma Operazione Trionfo, Lidia Schillaci è riuscita nel corso degli anni a costruirsi una carriera ricca di soddisfazioni. Ne è un chiaro esempio la vittoria, nel 2020, del Torneo di Tale e Quale Show. Non stupisce, quindi, che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Lidia Schillaci: chi è, altezza, carriera

Nome: Lidia Schillaci

Altezza: 165 cm

Peso: 55 kg

Data di nascita: 28 marzo 1984

Luogo di nascita: Palermo

Nata a Palermo il 28 marzo 1984, Lidia Schillaci è alta 165 cm, pesa 55 kg ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Ha sempre nutrito una grande passione per la musica, tanto da frequentare il conservatorio della città di Trapani, dove per 5 anni ha studiato pianoforte. Passa quindi al canto, dove si perfeziona, a partire dal 1996, presso la scuola “Brass Group” di Palermo.

Nel 2002 partecipa ad Operazione Trionfo, dove si piazza al secondo posto e ottiene un contratto con Warner Music Italy. Ma non solo, nel 2006 lavora con Eros Ramazzotti in qualità di vocalist ufficiale del tour europeo Calma apparente. In duetto con il noto artista, canta I belong to you, sostituendo Anastacia. Tra il 2007 e il 2008, inoltre, canta in occasione del tour italiano di Max Pezzali Torno subito.

Nel 2009 scrive il brano I Miss You che viene incluso nella colonna sonora del film Sbirri con Raoul Bova. Tra il 2010 e il 2011 veste i panni di attrice nella serie tv di 8 puntate Non smettere di sognare. In seguito affianca Elisa, per poi ritornare, nel 2013, al fianco di Eros Ramazzotti, in occasione del tour mondiale Noi, con tappa in Europa, America latina, America del nord e Australia.

Nel 2015 interpreta il brano natalizio Silent Night, per poi vederla impegnata nel suo #LidiaLive #StreetShow. Ovvero dei concerti in streaming live a cui partecipano anche vari ospiti del panorama televisivo e musicale italiano. Un’iniziativa che le permette di ricevere la nomination al Premio della Rete 2015.

Il 2019 partecipa a Tale e quale show, condotto da Carlo Conti, dove si piazza al terzo posto. Nel 2020, inoltre, Lidia Schillaci torna a Tale e Quale Show in occasione del torneo dei campioni, di cui risulta vincitrice. Sempre nel 2020 pubblica il suo inedito dal titolo Noi non siamo capaci per omaggiare Giovanni Falcone e le vittime della mafia. L’11 giugno 2021, invece, esce il nuovo singolo, dal titolo Ali Nuove.

Lidia Schillaci: vita privata, ex, compagno, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Lidia Schillaci si sa davvero ben poco. In passato è stata sentimentalmente legata a Luca Favilla, maestro di Ballando con le stelle. In seguito i due hanno deciso di porre fine alla loro relazione. La stessa cantante, nel corso di un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, rilasciata a dicembre del 2020, ha dichiarato: “Non più. Dopo due anni e mezzo, il coronavirus ci ha fatto capire che non era il caso di continuare. Il mio amore ora è la musica“.

Lidia Schillaci: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di artisti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Lidia Schillaci. Vista la sua carriera ricca di successi, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A proposito di guadagni, interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, il premio della settimana per chi partecipa a Tale e Quale Show è pari a 5 mila euro da devolvere in beneficenza all’ente scelto dal vincitore.

Chi vince la competizione, invece, si aggiudica circa 30 mila euro, anche in questo caso da devolvere in beneficenza. I vincitori del programma, infatti, non ricevono un guadagno diretto. Il compenso, invece, è dato dalla visibilità che tale trasmissione è in grado di dare, con conseguenti ripercussioni positive in termini di riscontro da parte del pubblico e opportunità lavorative. Non sono disponibili, invece, informazioni esatte in merito ai compensi della nota artista.

Lidia Schillaci: Instagram e Facebook

Lidia Schillaci è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove condivide spesso scatti e video con i suoi follower.