Green Pass e Passenger locator form, ecco cosa c’è da sapere per organizzare al meglio le prossime vacanze estive.

Finalmente si può partire per una lunga vacanza, un weekend fuori porta, per il mare o la montagna. Diversamente dagli anni precedenti al Coronavirus, la destinazione scelta comporterà delle accortezze da compiere in termini di tamponi, Green Pass e Passenger locator form (l’ultima novità legata ai viaggi all’estero).

Leggi anche >>> Bonus vacanze 2021: cambiamenti ed importi, cosa c’è da sapere

Green Pass, quando serve per viaggiare

Vacanza organizzata, valigie quasi pronte ed un’ultima domanda a cui rispondere. Quando serve il Green Pass? Parliamo di quel documento ormai noto a tutti in possesso di chi si è già vaccinato con una prima dose da almeno quindici giorni dal momento della partenza, di chi è guarito dal Covid o di chi si è sottoposto a tampone rapido nell’arco delle 48 ore precedenti al viaggio risultando negativo.

Il Covid Pass sarà disponibile solamente a partire da metà giugno in Italia mentre il documento europeo arriverà nel mese di luglio. Esibire il Green Pass è necessario solamente se ci si sposta tra regioni arancioni e rosse oppure qualora il motivo del viaggio sia la partecipazione ad un evento quale un matrimonio, un banchetto o una festa anche se la destinazione è una regione gialla o bianca.

Attualmente, dunque, per i viaggi non sarà necessaria la Green Card dato che l’Italia è bianca o gialla (a meno che non ci si sposti per una cerimonia come già detto) a meno che una regione non decida diversamente come sta accadendo per la Sardegna.

Leggi anche >>> Green pass: cosa consente di fare e come richiederla

Viaggi all’estero, cosa serve

La Green Card servirà fino al 1° luglio per spostarsi al di fuori dell’Italia quando sarà sostituita, poi, dal pass europeo. Per viaggiare all’estero sarà necessario aggiungere un altro documento, il Passenger locator form. Nello specifico, il formulario servirà per i rientri da un Paese dell’Unione Europea, dalla Svizzera, dal Principato di Monaco, dall’Irlanda del Nord, dal Regno Unito e dall’Andorra.

Il formulario digitale di localizzazione è un certificato che attesterò la negatività del tampone molecolare oppure antigenico eseguito 48 ore prima del rientro nella nostra penisola. Il Passanger locator form dovrà essere compilato sia dagli italiani sia dai turisti stranieri che entrano in Italia. In questo modo si conosceranno i dati personali di chi ha viaggiato, la data prevista per il rientro o il soggiorno nella nostra nazione e si avrà a disposizione il certificato che attesti l’esito negativo del tampone. La compilazione è digitale, tramite l’apposito portale www.app.euplf.eu/#/ .