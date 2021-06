Particolarmente seguito sui social, Tommaso Zorzi ha di recente raccontato ai propri follower un tentativo di truffa telefonica. Ecco cosa è successo.

Gli ultimi mesi sono stati segnati dall’impatto del coronavirus che continua, purtroppo, ad avere delle ripercussioni negative sulle nostre vite sia dal punto di vista delle relazioni sociali che economiche. Al fine di contrastarne la diffusione, infatti, ci viene chiesto di prestare attenzione a vari accorgimenti, come ad esempio il distanziamento sociale o l’utilizzo della mascherina. Ma non solo, si registra un utilizzo sempre più massiccio di strumenti tecnologici, grazie ai quali poter comunicare, in qualsiasi momento, con amici e parenti anche se fisicamente lontani.

Allo stesso tempo è bene ricordare che la trappola è purtroppo sempre dietro l’angolo. Ne sono una chiara dimostrazione le truffe dei finti buoni sconti, dei finti incaricati delle compagnie elettriche o delle assicurazioni online inesistenti. Tentativi di raggiri che possono colpire tutti indistintamente e in qualsiasi momento. Lo sa bene Tommaso Zorzi che di recente si è reso protagonista di uno sfogo su Instagram, dopo che una sua amica è caduta vittima di una truffa. Ecco cosa è successo.

LEGGI ANCHE >>> Carta di credito o bancomat, attenti a questi siti: altissimo rischio truffa

Truffe telefoniche, lo sfogo social di Tommaso Zorzi: ecco cosa è successo

Purtroppo ogni giorno sono tanti i tentativi di truffa in cui si rischia di imbattere. Lo sa bene Tommaso Zorzi, che di recente si è reso protagonista di uno sfogo su Instagram che non è passato di certo inosservato. Il noto influencer, infatti, ha pubblicato delle stories su Instagram, attraverso le quali ha reso nota una conversazione con un’operatrice che ha cercato di storcere del denaro ad una sua amica.

“È successa una cosa che mi ha scioccato. Praticamente c’era un call center che chiamava insistentemente questa mia amica, la quale un giorno ha risposto e la signorina al telefono aveva tutti i suoi dati della carta di credito. Al che lei, colta alla sprovvista, si è chiesta come facesse ad avere tutti i dati. Dopo aver declinato l’interesse al servizio, questa signora ha iniziato a minacciare al telefono di rubarci i soldi dalla carta. Io per fortuna ho registrato la telefonata ed ora ve la metto. È una roba assurda“, ha affermato Zorzi su Instagram.

LEGGI ANCHE >>> Come scoprire se la nostra mail è stata violata: cosa c’è da sapere

In seguito ha pubblicato un video con la registrazione in questione, durante la quale si sente l’operatrice ad un certo punto affermare: “Tutti i soldi della carta di credito li avrà a zero!“. Parole che non sono passate di certo inosservate, con lo stesso influencer che è prontamente intervenuto in difesa della sua amica.