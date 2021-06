Iliad è pronta a sbaragliare la concorrenza con una nuova e irrinunciabile offerta. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo in cosa consiste.

Il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre vite costringendoci a cambiare molte nostre abitudini. A partire dall’utilizzo delle mascherine, fino ad arrivare al distanziamento sociale, passando per le restrizioni varie, infatti, sono tante le cose a cui bisogna continuamente prestare attenzione. Un momento storico particolarmente complicato, che porta molte famiglie a dover, purtroppo, fare i conti con una difficile gestione del bilancio famigliare.

Sono tante, infatti, le voci che vanno ad incidere sulle nostre tasche, come ad esempio la spesa settimanale, oppure le bollette di acqua, luce e gas. Se tutto questo non bastasse, si annoverano anche quelle concernenti la telefonia mobile, che comprendono i costi per telefonate, sms e internet. Proprio in tale ambito interesserà sapere che Iliad è pronta a sbaragliare la concorrenza con una nuova tariffa davvero incredibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo in cosa consiste.

Iliad sbaraglia la concorrenza: nuova tariffa con 120 Giga e 5G gratis

Con l’arrivo della bella stagione sono in tanti a non vedere finalmente l’ora di staccare la spina dai vari impegni quotidiani e godersi dei momenti all’insegna del relax. Proprio in vista dell’arrivo dell’estate, quindi, Iliad ha deciso di sorprendere ancora una volta tutti, con una nuova tariffa davvero incredibile. Per il mese di giugno, infatti, gli abbonati possono accedere alla tariffa Flash 120, che prevede 120 Giga e 5G a costo zero.

In pratica coloro che decidono di attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione 120 Giga per navigare in internet con le velocità propedeutiche del 4G, chiamate ed sms illimitati per poter comunicare in qualsiasi momento con amici e parenti. Il prezzo per il rinnovo è pari a 9,99 euro ogni 30 giorni.

Ma non solo, grazie a Flash 120, Iliad volge un occhio di riguardo anche alla tecnologia 5G. I clienti Iliad, infatti, potranno disporre delle reti di nuova generazione a costo zero. Questo, ovviamente, è possibile nelle città già coperte dalle reti 5G, come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino.