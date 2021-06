Le catene della grande distribuzione sono alla ricerca di personale. Lavorare in supermercato può essere una buona ripartenza.

Forse non sarà il lavoro dei sogni ma potrebbe risultare più sicuro di tanti altri. Lavorare in un supermercato in realtà è un’occasione importante, anche in virtù delle tante possibilità che si aprono con un certa frequenza. Le aziende che operano nella grande distribuzione, infatti, sono spesso alla ricerca di personale, da convogliare nei vari reparti e per far fronte a eventuali nuove aperture, nelle grandi città ma anche nei centri minori. Al momento, numerosi nomi (anche di grossa caratura) stanno posizionando i propri annunci, anche per far fronte alla ripresa dei consumi, dalla quale passerà senz’altro gran parte della ripresa.

Da Conad a Carrefour, passando per Coop, Lidl ed Esselunga: una serie lunghissima di catene alla ricerca di personale. Una buona notizia soprattutto per i giovani alla ricerca di un impiego per rilanciare la propria carriera professionale. In questo senso, un giretto nelle sezioni “Lavora con noi” dei vari siti internet potrebbe essere istruttiva, oltre che una buona base per conoscere nel dettaglio le varie offerte e inoltrare la propria candidatura.

Supermercato, un’opportunità di lavoro nelle grandi catene

Le procedure sono più o meno standard, sia per le candidature che per le selezioni. Solitamente, le figure più ricercate sono quelle di addetto alle vendite e alle casse. Sulle piattaforme di riferimento vengono posizionate, man mano, tutte le posizioni aperte, con possibilità di inoltrare candidatura anche in modo semplice, attraverso il solo allegato del curriculum vitae. Giugno 2021 offre delle buone opportunità non solo in un supermercato di una catena importante ma anche in nomi come Eataly, alla ricerca di figure che vanno dai cassieri agli addetti alla sala, fino agli addetti alla logistica, alla salumeria e all’allestimento.

Anche l’azienda comasca Bennett è alla ricerca di personale, nelle sue sedi di Brescia, Ferrara, Bergamo, Lecco, Come, Milano, Piacenza e Torino. Non solo posizioni operative ma anche dirigenziali (direttore del punto vendita). Anche qui, le soluzioni sono disponibili nella sezione “Lavora con noi”.