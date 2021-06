Il biglietto acquistato prima del lavoro, da 3 euro. La vincita che da serenità a tranquillità. Le reazioni in paese.

La vincita arriva stavolta da Gravedona, in provincia di Como. Li, il fortunato vincitore, è riuscito, con un biglietto da 3 euro a grattare la grandiosa cifra di 200mila euro. Un Gratta e vinci davvero fortunato, prima di andare al lavoro, prima di tuffarsi nell’abitudinaria esistenza. Un colpo di fortuna che forse è capace di spezzare quell’abitudine, quel ripetersi ciclico di eventi. Una cifra che di certo non stravolte la nostra vita, ma di certo può migliorarla.

La ricevitoria dove si è verificata la vincita è il Comedia Cafe, molto noto in paese, già teatro di numerose vincite e colpi grossi sfiorati. A gennaio, ad esempio uno scommettitore molto fortunato riuscì a vincere la bellezza di 60mila euro grazie ad un sistema al Superenalotto. Sempre, li, sempre un sistema per una giocata al Superenalotto, la stessa raccontata prima, ha sfiorato la vincita incredibile di 88 milioni di euro.

Gratta e vinci, un caffè prima del lavoro e l’improvvisa fortuna: 16Omila euro netti

“Non si tratta di un residente, ma di un cliente occasionale che passa di qui quando va in ospedale – riferisce il titolare, Moreno Poncia – Che dire? Ha fatto un bel colpaccio: con un biglietto da 3 euro ha conseguito il massimo della vincita: 200 mila euro lordi, che lo Stato tassa del 20%; alla fine sono comunque 160 mila euro netti. Ovviamente non ci credeva nemmeno lui e mi pare comprensibile”.

Il paese, insomma, resta molto soddisfatto della vincita verificatasi proprio sul suo territorio, cosi come successo in precedenza. Peccato però, per quel che conta, che il vincitore non sia un residente, ma una persona di passaggio. In ogni caso, tutti sembrano felici per il vincitore, al di la della sua residenza.

Il Gratta e vinci continua a regalare enormi soddisfazioni insomma. Il gioco sempre più ricco di varianti e tipologie di concorso è sempre più impresso nelle abitudini e nelle immagini degli italiani, che lo trovano, spesso, un degno compago di caffè. Un biglietto, il caffè della mattina, e l’augurio di tanta, tanta fortuna.