È davvero incredibile la storia di una giocatrice che ha dimenticato un Gratta e Vinci sul fondo della sua borsa. Quello che è successo dopo, infatti, ha stravolto la sua vita.

Tra bollette da pagare e varie esigenze quotidiane, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Da non dimenticare poi il lavoro, che a sua volta si rivela essere spesso fonte di un bel po’ di grattacapi, per via dei vari impegni e scadenze da rispettare. Proprio per questo motivo non stupisce il fatto che siano in molti a sperare di raggiungere una certa tranquillità economica, grazie ad esempio ad una bella vincita.

A partire dall’acquisto di un pacco intero di Gratta e Vinci, passando le scommesse sportive, fino ad arrivare alla Lotteria, d’altronde, sono davvero tanti i giochi messi a disposizione. Capita quindi di assistere a casi di persone che tentano ogni giorno la fortuna, con la speranza di essere baciati finalmente dalla dea bendata. Altre volte, invece, può capitare di acquistare un biglietto e dimenticarlo sul fondo della propria borsetta. Lo sa bene una giocatrice, che, proprio in questo modo, ha visto cambiare la sua vita per sempre. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Compra Gratta e Vinci e lo dimentica nella borsa: giocatrice porta a casa 250 mila dollari

È davvero incredibile la storia che arriva da Reisterstown, situato nello stato del Maryland, nella contea di Baltimora. Una donna, infatti, ha visto cambiare la sua vita grazie ad un Gratta e Vinci dimenticato sul fondo della borsa. A quanto pare si tratta di una giocatrice saltuaria, che aveva acquistato un Gratta e Vinci “Cash Top Prize”, dal costo di 10 dollari, della Lotteria del Maryland, durante una pausa pranzo.

Ha quindi riposto tale biglietto nella borsa, per poi ricordarsene solamente una settimana dopo. A quel punto ha iniziato a grattare, fino a quando ha trovato il simbolo “vinci tutto”. Una vera e propria sorpresa, che ha permesso alla donna di portarsi a casa 25 premi da 10 mila dollari, per un totale pari a 250 mila dollari. Una cifra da capogiro, in grado di garantire alla fortunata giocatrice una maggior tranquillità economica.