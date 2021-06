Vincita straordinaria con cinque numeri indovinati su cinque. Un nuovo milionario dunque in un Italia che si rialza.

Il Milion day regala ancora sorrisi, il mese di giugno si apre alla grande con una vincita davvero eccezionale che ha letteralmente travolto il fortunato vincitore. Ancora vivo il ricordo dei sei numeri del Superenalotto centrati nelle Marche con un intero paese a far festa nonostante l’impossibilità di conoscere il nome del vincitore. Oggi la stessa identica situazione di verifica da qualche altra parte d’Italia, con il nome del vincitore ad oggi non ancora pubblico, scelta a tratti condivisibile.

La comunicazione della vincita è arrivata direttamente il sito web del concorso targato Lottomatica Italia, che ha voluto cosi aprire il mese di giugno, con un annuncio che si spera possa portare ancora più fortuna ai giocatori che ogni volta provano a sfidare la sorte: “Benvenuto al 1° milionario di Giugno: il fortunato giocatore è diventato milionario grazie ad una giocata singola di 1 euro, vincendo il premio massimo di 1.000.000 di euro”. La comunicazione ha di certo provocato la curiosità di milioni di italiani che oggi si chiedono chi sia il fortunato vincitore e dove si sia verificata la vincita davvero eccezionale.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e Vinci, i 2 euro che gli cambiano la vita: vincita da sogno

Milion day: tutti i recenti vincitori del concorso milionario di Lottomatica

Più di cento i giocatori diventati milionari al concorso firmato Lottomatica, 170 per l’esattezza. Solo nel 2021 i fortunati sono ben 23. C’è ancora mistero sul luogo in cui è avvenuta la vincita milionaria, ma a breve dovrebbe essere svelata e dare inizio alla classica caccia all’uomo, tipica di alcuni tipi di vincite. Concorso che, come anticipato ha distribuito parecchi milioni nel corso dell’anno e dal giorno dalla sua introduzione.

I numeri fortunati che hanno permesso la conquista del milione di euro sono in seguenti: 8, 22, 33, 40 e 50. Cinque numeri su cinque, insomma, per una serie fortunata che c’è da scommetterci, ha letteralmente travolto il fortunato vincitore. Numerosi i premi secondari con le quaterna, da 1000 euro e gli altri premi minori, come ad esempio un tris da 50 euro. Un gioco che è subito entrato nel cuore degli italiani, è proprio il caso di dirlo.

LEGGI ANCHE >>> Ruota di Milano: maxi vincita al Lotto, la cifra da capogiro

Giocatori sempre più coinvolti, premi in aumento e Lottomatica sicuramente soddisfatta dell’ennesimo concorso che incassa tanto e regala tanto i fortunati vincitori. Alla fine, tutti, o quasi, sono contenti.