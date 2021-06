Nota cantante e scrittrice italiana, figlia del Reuccio della canzone Claudio Villa, ecco quanto guadagna Manuela Villa.

Tra le artiste più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Manuela Villa è la figlia del compianto Reuccio della canzone, ovvero Claudio Villa. Concorrente dell’edizione 2007 de L’Isola dei famosi, da lei vinta, è riuscita nel corso degli anni a costruirsi una carriera all’insegna del successo. Non è un caso, quindi, che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna

Manuela Villa: chi è, altezza, carriera

Nome: Manuela Maria Garofalo Pica

Altezza: 160 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 7 febbraio 1966

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 7 febbraio 1966, Manuela Villa è alta 160 cm ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Fin da piccola ha sempre nutrito una grande passione per il mondo della musica, tanto da iniziare a studiare pianoforte e canto all’età di 5 anni. Dopo alcune esperienze all’estero, debutta nel mondo dello spettacolo nel 1990 nel corso della trasmissione Piacere Raiuno, dove interpreta due canzoni portate al successo dal padre.

In seguito è ospite di molti programmi televisivi, come Domenica in e Occhio al biglietto. Nel 1993 pubblica l’album intitolato Un concerto italiano, con rivisitazioni di varie canzoni italiane. L’anno seguente, invece, partecipa al Festival di Sanremo con il gruppo Squadra Italia, costituito da Jimmy Fontana, Nilla Pizzi, Rosanna Fratello, Mario Merola, Wess, Wilma Goich, Giuseppe Cionfoli, Gianni Nazzaro, Toni Santagata e Lando Fiorini, dove si esibiscono con il brano Una vecchia canzone italiana.

Il 1995 vede Manuela Villa doppiare le parti canore del personaggio di Pocahontas nell’omonimo film della Disney. Nel 1997 realizza due speciali insieme a Paolo Limiti dedicati a Claudio Villa. Proprio a quest’ultimo dedica il suo terzo album, Manuela Villa, pubblicato nel 1999, in cui reinterpreta alcuni successi del Reuccio e propri inediti come Questo amore vola e Quanto tempo. L’anno seguente prende parte a un concerto alla Sala Nervi con la canzone Getsemani, mentre a ottobre del 2002 entra a far parte del cast di Casa Rai Uno, condotto da Massimo Giletti.

Il 2003 pubblica un cd singolo, Chiamo amore, mentre nel 2006 e nel 2007 è impegnata con una serie di concerti. Ma non solo, nel 2007 è una delle concorrenti de L’Isola dei famosi, che riesce a vincere con ben il 75% dei voti. Il 21 gennaio 2008 esce la sua prima raccolta dal titolo Raccogliendo emozioni. A novembre del 2008, inoltre, debutta a Palermo come attrice di teatro, nella commedia di Sandro Mayer Un amore grande grande. Nel 2009 scrive il libro La sposa e il diavolo, per poi essere in scena, a maggio del 2011, con lo spettacolo teatrale Taormina 5 stelle vista mare con Enrico Guarnieri e la regia di Guglielmo Ferro.

Il 25 febbraio 2012 esce il suo nuovo singolo Io sto qui, mentre nel 2014 partecipa, in qualità di concorrente vip, al lancio del quiz televisivo di Pupo Una canzone per 100.000, sul nuovo canale Agon Channel. Tra il 2017 e il 2018 è impegnata con la compagnia del Bagaglino, per poi pubblicare nel 2019 il suo cd di Natale dal titolo “È Natale”. Ma non solo, fa parte dello spettacolo teatrale di Pier Francesco Pingitore “La Presidente” con Valeria Marini. Nel 2020 pubblica, per Kicco Music, il singolo “Sei nell’aria”. Dal 3 giugno 2021, inoltre, è disponibile il nuovo libro di Manuela Villa, dal titolo L’alimentatore.

Manuela Villa: vita privata, ex, marito, figlio

Particolarmente riservata, della vita privata di Manuela Villa si sa davvero ben poco. Nel 1999 è convolata a nozze con Mirco Narducci e dalla loro storia d’amore è nato il 1° marzo 2004 il figlio Jacopo. Nel 2005 la coppia decide di separarsi e al momento non sono disponibili informazioni in merito all’attuale situazione sentimentale della nota artista.

Manuela Villa: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Manuela Villa. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A proposito di guadagni ricordiamo che Manuela Villa ha vinto nel 2007 L’Isola dei famosi, riuscendo così a portarsi a casa il montepremi di 200 mila euro. A questo si va ad aggiungere il cachet per ogni settimana di permanenza nel reality, di cui, però, non sono note le cifre.

Per quanto concerne l’eredità del padre, inoltre, nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, qualche tempo fa ha dichiarato: “Io volevo solo conoscere e vivere mio padre. Ma quando tutto si sistemò purtroppo non c’era più: era morto nel 1987. Io non ho mai preso una lira di eredità, volevo solo il cognome di mio padre“.

Manuela Villa: Instagram

Tra le artiste più note e apprezzate, Manuela Villa è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.