Nota showgirl, attrice e imprenditrice italiana, ecco quanto guadagna Valeria Marini. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Tra i volti più conosciuti e apprezzati del mondo dello spettacolo nostrano, Valeria Marini ha raggiunto il massimo della popolarità soprattutto grazie a Il Bagaglino. Protagonista di varie trasmissioni e film di successo, è riuscita a costruirsi nel coro degli anni una carriera all’insegna del successo. Concorrente di vari reality, come ad esempio il Grande Fratello Vip e L’Isola dei famosi, non stupisce che siano in tanti a voler conoscere qualche curiosità su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Valeria Marini: chi è, altezza, carriera

Nome: Valeria Marini

Altezza: 172 cm

Peso: 68 kg

Data di nascita: 14 maggio 1967

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 14 maggio 1967, Valeria Marini è alta 172 cm, pesa 68 kg ed è del segno zodiacale del Toro. In seguito alla separazione dei genitori si è trasferita a Cagliari assieme alla mamma Gianna Orrù, per poi ritornare nella Capitale durante gli anni dell’adolescenza. Ha frequentato il liceo classico e nel frattempo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando in qualità di modella, con lo pseudonimo Lolly. Nel 1990 ha partecipato al concorso nazionale Una ragazza per il cinema, dove si piazza al terzo posto. In seguito ottiene piccole parti in alcune pellicole cinematografiche.

Il 1991 ha debuttato in teatro recitando nella commedia di Neil Simon I ragazzi irresistibili con Mario Scaccia, interpretando il ruolo di una cameriera ingenua e un po’ svampita. Nel 1992, invece, la vediamo sul piccolo schermo con il programma Luna di miele. L’anno seguente è la primadonna della compagnia de Il Bagaglino, per poi recitare, sempre nello stesso anno, nei film Abbronzatissimi 2 – un anno dopo, diretto da Bruno Gaburro. Nel 1994 è primadonna nello show del Bagaglino Bucce di banana, in onda su Rai Uno, mentre nel 1995 recita nella miniserie televisiva Sorellina e il principe del sogno.

Il 1997 ha visto Valeria Marini affiancare Mike Bongiorno e Piero Chiambretti nella conduzione della 47ª edizione del Festival di Sanremo. Nel 1999 ha condotto con Pippo Baudo il varietà La canzone del secolo, andato in onda su Canale 5, mentre tra il 2001 e il 2002 ha recitato due film in Spagna, riuscendo così a farsi apprezzare anche dal pubblico spagnolo. Il 2004 la vede ancora primadonna del Bagaglino per il varietà di Canale 5 Barbecue, per poi essere, nel 2006, una delle concorrenti del reality Circus, condotto da Barbara D’Urso. Ha quindi condotto nel 2007, con Claudio Amendola e Cristina Chiabotto, il varietà Scherzi a parte.

Nel 2008 ha partecipato come giurata allo show di Rai 1 Uomo e Gentiluomo, continuando, nel frattempo, a portare avanti anche la sua l’attività di stilista. Nel corso della stagione televisiva 2009/2010 affianca Pippo Baudo nella conduzione di Domenica In, per poi recitare nel 2011 per il film La mia mamma suona il rock, diretto da Massimo Ceccherini. Il 2012 vede la Marini essere una delle concorrenti della nona edizione de L’isola dei famosi, per poi partecipare dal 21 febbraio al 14 marzo 2015 alla terza edizione del programma Notti sul ghiaccio, in onda su Rai 1.

Nel 2016 è una delle concorrenti della prima edizione del Grande Fratello VIP, condotto all’epoca da Ilary Blasi, dove si piazza al terzo posto. Un’esperienza che ripete nel 2020, dove partecipa come concorrente alla quarta edizione del Grande Fratello VIP. A proposito di reality, nel 2018 ha partecipato, con l’allora fidanzato Patrick Baldassarri a Temptation Island Vip. Ad aprile del 2021, invece, diventa una delle concorrenti di Supervivientes, ovvero la versione spagnola de L’isola dei famosi.

LEGGI ANCHE >>> Valentina Persia, quanto guadagna la comica naufraga de L’Isola dei famosi

Valeria Marini: vita privata, ex, marito, fidanzato, figli

Per quanto riguarda la vita privata di Valeria Marini, la showgirl ha avuto in passato una lunga relazione con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Il 5 maggio 2013 è convolata a nozze con l’imprenditore Giovanni Cottone nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma. Il matrimonio, però, è durato meno di un anno, con la Sacra Rota che lo ha in seguito dichiarato nullo.

Valeria Marini ha quindi intrapreso una relazione sentimentale con Patrick Baldassari. I due hanno partecipato nel 2018 alla prima edizione di Temptation Island VIP, decidendo al termine di questa esperienza di porre fine alla loro relazione. In seguito ha ritrovato la felicità al fianco di Gianluigi Martino, con la loro storia che è giunta qualche tempo dopo a termine.

A proposito di figli, inoltre, in un’intervista rilasciata a Pierluigi Diaco, nel corso della trasmissione Io e Te, ha raccontato: “Ho desiderato un figlio e lo desidero ancora. Certo, assolutamente sì. Poi, se non succederà posso pure adottarlo. Il tema della maternità per me c’è sempre stato. Per le mie esperienze, mi sono sempre trovata troppo ragazzina, forse troppo giovane, davanti alla maternità che purtroppo non ho potuto portare avanti. Poi ho un esempio di una grande mamma e di una bellissima famiglia. I miei fratelli sono il mio punto di forza. Mio papà non c’è più ma dall’alto ci protegge“.

Valeria Marini: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di personaggi noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Valeria Maini. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito, stando a come riportato da Money, per ogni sua ospitata la showgirl guadagnerebbe un cachet stellare. In particolare per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip avrebbe percepito tra i 40 e i 50 mila euro a settimana. Ma non solo, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che la showgirl per partecipare a Supervivientes percepisca un cachet davvero da urlo.

Come si evince dal settimanale Chi: “Per accettare Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi, pare che Valeria Marini abbia incassato un cachet a sei zeri. È stato un ottimo investimento perché lei attualmente è la star incontrastata dello show“. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non resta che attendere eventuali conferme o smentite da parte della diretta interessata.

LEGGI ANCHE >>> Tommaso Zorzi, quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip

Valeria Marini: Instagram e Facebook

Vero e proprio simbolo del mondo dello spettacolo nostrano, Valeria Marini è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.