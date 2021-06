Nota attrice e showgirl italiana, ex di Massimo Troisi, ecco cosa fa e quanto guadagna Nathalie Caldonazzo.

Tra le attrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Nathalie Caldonazzo è stata l’ultima donna amata da Massimo Troisi, scomparso prematuramente il 4 giugno 1994. Concorrente dell’edizione 2017 de L’Isola dei famosi e in seguito anche di Temptation Island Vip, è riuscita nel corso degli anni a costruirsi una carriera all’insegna del successo. Non è un caso, quindi, che siano in molti a voler conoscere qualche curiosità su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna

Nathalie Caldonazzo: chi è, altezza, carriera

Nata a Roma il 24 maggio 1969, Nathalie Caldonazzo è alta 178 cm, pesa 60 kg ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Conosciuta anche come Nathaly Caldonazzo o Nathaly Snell, è figlia della ballerina e coreografa olandese Leontine Snell e dell’imprenditore romano Mario Caldonazzo. Fin da giovane ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella, per poi prendere parte ad alcuni programmi televisivi in qualità di ballerina nei corpi di ballo di alcune trasmissioni targate Rai, come Stasera Lino e Fantastico 10.

Dopo aver ricoperto piccoli ruoli in alcuni film, nel 1997 entra a far parte della compagnia del Bagaglino. La sua carriera prosegue alternando ruoli sia sul piccolo che sul grande schermo. In particolare ha partecipato a fiction di successo come Centovetrine, Anni 60 e Rex. Al cinema, inoltre, ha recitato in film come Fratelli d’Italia e Paparazzi. Da non dimenticare, poi, la sua attività a teatro, dove ha recitato nella Bisbetica Domata di William Shakespeare e ne L’anatra all’arancia di Marc Gilbert Sauvajon.

Nella stagione 2013-2014 è stata una delle protagoniste di Facciamo un sogno di Sacha Guitry, mentre l’anno seguente è in scena nella commedia Una bugia tira l’altra. Dal 30 gennaio al 13 febbraio 2017 è una delle concorrenti della dodicesima edizione de L’isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Nel 2019, invece, decide di partecipare insieme all’allora fidanzato Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip. Nel corso degli ultimi anni ha deciso di dedicarsi in particolar modo al teatro e alla pittura, senza comunque tralasciare alcune presenze sul piccolo schermo.

Nathalie Caldonazzo: vita privata, ex, compagno, figlia

Per quanto riguarda la vita privata, Nathalie Caldonazzo ha avuto nei primi anni ’90 una relazione con Massimo Troisi. Una relazione importante, che l’attrice ha vissuto sino alla tragica scomparsa dell’attore partenopeo, il 4 giugno 1994. Aveva solo 24 anni la Caldonazzo all’epoca e nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Caterina Balivo, ospite a Vieni da me, la showgirl ha raccontato: “La nostra è stata una storia molto importante, siamo stati insieme gli ultimi due anni della sua vita, abbiamo affrontato tanti momenti duri“.

In seguito ha avuto una relazione con Riccardo Sangiuliano, un imprenditore napoletano, dalla cui storia d’amore è nata la figlia Mia. Nel 2016, invece, l’attrice ha intrapreso una relazione con Andrea Ippoliti. I due, nel 2019, hanno partecipato a Temptation Island Vip, decidendo alla fine del percorso di tornare a casa separati. Tra le coppie del programma che maggiormente hanno attirato attenzione, la stessa Caldonazzo, intervistata da teatroemusicanews.com, a proposito dell’esperienza nei reality aveva affermato:

“Non li rimpiango. Sono molto veri, divertenti e necessari. Io solo grazie al reality ho avuto la fortuna di chiudere una relazione con una persona di cui non mi sarei mai accorta come fosse veramente. Io ho fatto l’Isola e Temptation, e posso assicurare che non sono come forse può sembrare vedendoli in televisione. Si vivono emozioni fortissime e chi partecipa lo sa. No, a me non dispiacciono alcuni reality, sono sincera, sono begli spettacoli, un’esperienza forte“.

Nathalie Caldonazzo: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti particolarmente noti e apprezzati del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Nathalie Caldonazzo. A tal proposito interesserà sapere che, stando a quanto riportato qualche tempo fa da Dagospia, le coppie, prima di partecipare a Temptation Island, firmerebbero un contratto che prevede una cifra di 1.800 euro per due settimane.

Per tre settimane, durata massima all’interno del villaggio, si arriverebbe a 2.700 euro. Tutto questo con il soggiorno pagato e senza ulteriori costi. Avendo partecipato la Caldonazzo alla versione vip del programma, però, si ipotizza che abbia percepito dei compensi più alti. Per quanto riguarda l’Isola dei famosi, invece, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che i naufraghi percepiscano minimo dai 5 ai 7 mila euro a settimana.

Proprio per questo motivo è possibile ipotizzare che anche la nota attrice possa aver percepito un cachet simile. Se a tutto questo si aggiungono i compensi derivanti dai vari programmi e pellicole a cui ha preso parte, è possibile ipotizzare delle cifre non indifferenti. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni esatte in merito ai compensi della Caldonazzo.

Nathalie Caldonazzo: Instagram

Tra le attrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Nathalie Caldonazzo è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.