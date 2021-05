Nota comica, cabarettista, attrice e concorrente dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, ecco quanto guadagna Valentina Persia.

In grado di strappare un sorriso al pubblico a casa con le sue barzellette, nel corso, ad esempio, dell’esperienza a La sai l’ultima?, Valentina Persia è una delle comiche più apprezzate del mondo dello spettacolo nostrano. Concorrente dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, è riuscita in poco tempo a conquistare l’affetto dei telespettatori e anche degli altri concorrenti. Non è un caso, quindi, che siano in molti a voler conoscere qualche curiosità su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Valentina Persia: chi è, carriera

Nome: Valentina Persia

Data di nascita: 1 ottobre 1971

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 1° ottobre 1971, Valentina Persia è del segno zodiacale della Bilancia. Nel 1985 inizia la sua carriera a teatro, alle Terme di Caracalla, durante la stagione lirica e di balletto. Sin da bambina ha sempre avuto una grande passione per la danza, tanto da conseguire nel 1990 il diploma di ballerina solista presso l’Accademia nazionale di Roma. Diventa quindi protagonista al Teatro Parioli di Roma della commedia scritta per lei da Nadine Eid e B. Metayer Ah Valentina vestita di nuovo (single per forza) per la regia di Cesare Belsito.

Il 1994 vede l’esordio della Persia sul piccolo schermo, con l’artista che prende parte al programma La sai l’ultima?, all’epoca condotto da Pippo Franco. Nel 1995 consegue il diploma di recitazione al Ribalte, per poi partecipare a varie trasmissioni, come Saxa Rubra e Sotto a chi tocca. Dal 1998 al 2002, inoltre, ha fatto parte del cast fisso di La sai l’ultima, raggiungendo così il massimo della notorietà. Tra il 2001 e il 2002 è stata ospite fissa del programma Ci vediamo su Rai uno, condotto da Paolo Limiti.

Nel 2003, invece, ha riscosso un ottimo riscontro da parte del pubblico grazie al varietà Come sorelle. Sempre nello stesso anno, inoltre, affianca Pippo Franco e Natalia Estrada nel programma estivo di Canale 5 La sai L’ultimissima?. Valentina Persia ha anche recitato in Di che peccato sei?, con la regia di Pier Francesco Pingitore. Nel 2007, invece, ha lavorato nella serie televisiva Caterina e le sue figlie 2, per poi entrare a far parte del cast dello show E io pago.

Il 2009 vede la Persia recitare nella serie televisiva L’onore e il rispetto – Parte seconda, per poi tornare nel 2010 a far parte del cast di Caterina e le sue figlie 3. Il 2012 prende parte al film di Carlo Vanzina, Buona giornata, mentre nel 2014 la vediamo nel programma televisivo Giass con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Ha scritto un libro, dal titolo “Questo bimbo a chi lo do. Come la depressione mi ha aiutata a diventare mamma”, uscito nel 2020. Nel 2021, invece, decide di partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi.

Valentina Persia: vita privata, ex, compagno, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Valentina Persia si sa davvero ben poco. Nel 2004 è stata colpita da un lutto, ovvero la morte prematura del compagno Salvatore, un architetto catanese. A tal proposito, nel corso della sua esperienza a L’Isola dei famosi, ha ricordato: “No, non mi sono più innamorata. Non mi sono chiusa, in amore arrossisco, nonostante l’incredulità. Sono una persona che scappa quando si innamora. Ho avuto il privilegio di conoscere che cosa significa amare e questo privilegio che lo auguro a tutte le persone che hanno paura di credere nell’amore perché quando meno te l’aspetti arriva“.

Per poi aggiungere: “Salvo mi aveva preparato alla sua dipartita, sapeva che sarebbe morto, mi proteggeva. Salvo mi dimostra di essermi vicino, mi diceva sempre ricordati che un amore interrotto non vuol dire che finisca“. Nel 2015, molto probabilmente grazie alla fecondazione assistita, è diventata mamma di Lorenzo e Carlotta.

Valentina Persia: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Valentina Persia. Data la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A proposito di compensi, inoltre, interesserà sapere che, stando ad alcuni rumors, sembra che i naufraghi de L’Isola dei famosi percepiscano minimo dai 5 ai 7 mila euro a settimana. Proprio per questo motivo è possibile ipotizzare che anche la comica possa percepire un cachet simile. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte dei diretti interessati.

Valentina Persia: Instagram e Facebook

Tra le comiche più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Valentina Persia è molto seguita sui social, in particolar modo su Facebook e Instagram, dove condivide spesso foto e video con i suoi tantissimi follower.