Può sembrare la classica trovata pubblicitaria ed invece è tutto vero. Vediamo dove si trova questa meta che consente di fare delle vacanze da sogno all’insegna del risparmio

Il lento e graduale ritorno alla normalità ha riaperto anche alla possibilità di poter andare in vacanza. Anche quest’anno alla stregua di quanto accaduto lo scorso anno si tenderà a preferire le mete turistiche italiane.

Un occhio di riguardo lo avranno quelle località che possono garantire lo status covid free, tranquillità, natura oltre che un esborso economico non eccessivo. Proprio per quest’ultimo motivo la destinazione che stiamo per suggerirvi si presenta come un’opportunità più unica che rara.

LEGGI ANCHE >>> Bonus vacanze, attenzione: ecco come trovare strutture che lo accettano

Vacanze a soli 3,50 euro: ecco dove il sogno diventa realtà

Sicuramente la Sardegna resta in cima alle preferenze di tanti italiani visti i suoi paesaggi mozzafiato e quel mare caraibico invidiato in tutto il mondo. Solitamente però non è alla portata di tutti visto che un soggiorno sulla splendida isola soprattutto in alta stagione comporta esborso a dir poco onerosi.

Esiste però una sorta di oasi a cui è possibile accedere pagando soli 3,50 euro. Si, avete sentito bene, un prezzo assolutamente irrisorio per fare il bagno in un luogo appartato (quindi in linea il periodo) e dall’indiscutibile fascino.

Si tratta de “La Pelosa” di Stintino, uno dei luoghi più belli del vecchio continente. È situata all’estrema punta nord-occidentale della Sardegna, nel golfo di Asinara e dista poco più di 3 km dal paese di Stintino da cui appunto prende il nome.

Sabbia cristallina e finissima, vegetazione unica, fondale basso, acqua limpida ricca di pesci multicolore. Il tutto all’ombra della stupenda cornice della “torre della Pelosa” che sovrasta la “spiaggia della Pelosetta”.

LEGGI ANCHE >>> Bonus vacanze 2021: cambiamenti ed importi, cosa c’è da sapere

Per accedere a questo piccolo angolo di paradiso è necessario acquistare un ticket di 3,50 euro a persona inclusi gli under 12. La disposizione è valida dal 1 giugno 2021 al 30 settembre 2021. Bisogna però affrettarsi, gli ingressi sono limitati così da garantire ai turisti il massimo distanziamento possibile. Per prenotarsi bisogna andare sul sito lapelosastinitino.com. Una volta ottenuto il titolo d’accesso i servizi igienici e le docce sono totalmente gratuiti.