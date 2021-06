Centri scommesse, sale gioco, sale bingo: tutti in attesa delle riaperture, ma quando le rivedremo? C’è una data

Le riaperture sono importanti per tutto, per far tornare a girare l’economia ed anche per la gente che ha bisogno di svago e rivedere a piccoli passi la normalità. Giusto quindi, che riaprano anche centri come le sale bingo, sale giochi e scommesse.

Ed a proposito di riaperture, spunta l’idea: Tessera sanitaria come “passaporto” regionale, almeno per quanto riguarda gli spostamenti. I locali di vario tipo invece, come appunto quelli elencati, attendevano le righe di un Dpcm che avrebbe spiegato i nuovi regolamenti.

Leggi anche>>> Riaperture, ora tocca al Green Pass: il lasciapassare regionale vale per tre

Bingo e schedine: quando torneremo a giocare

C’è ottimismo nell’aria, logicamente anche legato ai vaccini. La campagna sembra andare per il verso giusto e man mano, l’Italia torna a vivere con sempre meno restrizioni, preparandosi all’estate 2021. Il Governo lavora per accontentare tutte le Regioni, per adesso Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna sono zona bianca, mentre verso il fine settimana, salvo imprevisti, lo diventerebbero anche Liguria, Umbria, Veneto ed Abruzzo.

Ed anche per le altre regioni, man mano stanno cambiando in positivo molte cose, anche gli eventi sportivi man mano iniziano ad accogliere spettatori, seppur con presenze contingentate, come per teatri e cinema, mentre anche i ristoratori riescono a respirare un po’. Ma quando si potrà scommettere ad esempio, sulle gare degli Europei di calcio? Quando ci si potrà rilassare in una sala Bingo? Vediamo.

Leggi anche>>> Vaccini in vacanza: la geniale idea per raggiungere un duplice obiettivo