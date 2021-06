Cinque smart TV in offerta da Mediaworld ma la promozione scade oggi: tutti i prodotti in volantino da non perdere.

Giugno, mese di offerte ispirate dall’arrivo dell’estate. MediaWorld non fa eccezione, allestisce e lancia il volantino del mese e promuove buone occasioni per chi partirà alla caccia di un nuovo televisore. Un acquisto da fare, soprattutto per color che, in vista dell’entrata in vigore del nuovo sistema di digitale terrestre, non dispongono di un dispositivo adeguato. Bisogna però affrettarsi, perché alcuni sconti sono validi solo per oggi, altri scadranno a breve. Promozioni limitate ma comunque ancora fattibili, dal momento che la fine dell’offerta cade in un giorno di festa che vedrà aperti diversi esercizi commerciali.

Ad esempio, meglio fare in fretta per i cinque smart Tv messi in offerta da Mediaworld: tutti in Ultra HD 4K, con supporto al DVB-T2 incluso (necessario per il nuovo digitale terrestre). Tutti in promozione fino a 250 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Ancora poche ore, quindi, per garantirsi a prezzi più che ragionevoli uno smart Tv di ottimo modello e a prezzo contenuto. Vediamo di quali si tratta.

Mediaworld, super-offerta di giugno: tutte quelle da non perdere

Per chi cerca i modelli più economici, il lancio del volantino di giugno include una maxi offerta per un Philips 50PUS7855/12, con schermo da 50 pollici a risoluzione 3840 x 2160 pixel. Frequenza di aggiornamento pari a 60Hz, oltre a processore video P5 Perfect Picture. Dotato di supporto a Dolby Vision, HDR10+ e HLG, è dotato di decoder Dolby Atmos sul lato audio. Si tratta, fra i cinque, del televisore più economico: 499 euro invece di 549. Di contro, una decurtazione non troppo elevata. In alternativa, al costo di 689 euro anziché 749, disponibile il modello Hisense 65A7300F. Si tratta di un tv con display LED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 60Hz. Fra i supporti, HDR, Dolby Digital Plus lato audio e piattaforma VIDAA U4.0 per le funzionalità smart TV.

Buone offerte anche il Panasonic TX-55HX700E (LED da 55 pollici, HDR10/HLG/Dolby Vision e sistema operativo Android TV), a 699 euro dai precedenti 799. Da non perdere anche l’offerta per il Crystal UHD 4K UE55AU9070 (stesso prezzo e funzionalità simili, con l’aggiunta dell’UHD Dimming lato video). Per chi cerca modelli più performanti, decurtazione elevata per il Samsung UE75TU7090UXZT, che passa dai 1.099 euro originali agli attuali 849, con schermo LED 75 pollici, supporto a HDR10+, HLG, Dolby Digital Plus. Comune denominatore in queste offerte, il fatto che tutti i prodotti saranno pagabili anche a rate, per un massimo di venti mensilità a Tasso Zero.