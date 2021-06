L’estate sta arrivando e l’isola di Santorini è pronta ad accogliere i turisti per indimenticabili vacanze che costeranno pochi euro a notte.

La voglia di una vacanza è già alta ma salirà alle stelle non appena scoprirete quanto costa soggiornare nella spettacolare, colorata e calda isola di Santorini, in Grecia. L’offerta nasce in un albergo stupendo, dotato di piscina e distante solo pochi passi dalla spiaggia. Il costo a persona a notte è di soli 17 euro.

Una vacanza da sogno ad un prezzo imbattibile

Se chiudete gli occhi potete già immaginare la brezza del mare azzurro che circonda Santorini, una delle isole più belle della Grecia. Le stradine con le deliziose case bianche, i panorama mozzafiato, la movida serale, come ignorare la possibilità di vivere tutto questo con 17 euro a notte a persona? L’opportunità viene data da Philoxenia Hotel & Studios, un Hotel situato a Perissa, vicino alla spiaggia. La proposta riguarda i mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre mentre non include il periodo di agosto. E’ possibile prenotare fin d’ora e con la cancellazione gratuita potrete agire senza stare tanto a ragionare dato che in un secondo momento sarete liberi di disdire.

Un rapido calcolo consente di appurare che partendo, per esempio, in cinque persone si potrà soggiornare a Santorini per una settimana spendendo meno di 500 euro. Sette giorni di relax, cultura, divertimento e spiagge bianche ad un prezzo imperdibile.

Come raggiungere Santorini

Il modo più rapido per raggiungere la bellissima isola di Santorini in Grecia è il volo diretto. Scegliendo una compagnia low si potrebbe risparmiare sul viaggio ma è consigliabile procedere il prima possibile con la prenotazione se si desidera comprare un biglietto al costo più basso. Sono numerosi gli aeroporti italiani che prevedono i voli diretti con l’aeroporto di Monolithos, vicino Kamari. In alternativa si potrebbe raggiungere in volo Atene e poi procedere per Santorini ma questa opzione allunga i tempi e aumenta i costi. La durata del volo che vi separerà dalle meraviglie dell’isola è di massimo 2 ore e 45 partendo da Milano mentre la tratta più breve dura 1 ora e trenta con partenza da Torino.