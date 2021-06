Esistono delle vecchie monete che oggi valgono una vera e propria fortuna. Entriamo quindi nei dettagli e scopriamo di quali si tratta.

I soldi non danno la felicità, ma aiutano senz’ombra di dubbio a risolvere un bel po’ di problemi. A partire dall’alimentazione, passando per le bollette, fino ad arrivare alle varie necessità quotidiane, infatti, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Proprio per questo motivo sono in molti a cercare qualche fonte di guadagno extra, spesso dimenticandosi di avere nelle proprie case dei piccoli tesoretti. Parliamo in questo caso delle vecchie monete. Nel 2002, ricordiamo, si è assistito al definitivo passaggio dalle vecchie Lire all’Euro. Un momento importante, che ha segnato inevitabilmente un’epoca.

Sono trascorsi quasi vent’anni da quando la moneta unica è entrata a far parte delle nostre vite, ma ancora oggi sono in molti a provare un senso di nostalgia ricordando le vecchie monete. Non a caso molte persone hanno deciso di conservarne alcuni esemplari. Dei pezzi unici nel loro genere che, proprio come i vecchi gettoni telefonici, hanno preso nel corso degli anni dei valori incredibili, tanto da permettere ai loro fortunati possessori di guadagnare un bel po’ di denaro. Ne è un chiaro esempio una vecchia moneta da 5 lire che ad oggi vale ben 3 mila euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quale si tratta.

Monete, se hai ancora queste lire in casa ti ritrovi un tesoretto da 3 mila euro: le 5 Lire Delfino

Le vecchie Lire possono essere considerate un vero proprio simbolo della storia del nostro Paese. Non stupisce, pertanto, che ad oggi vi siano delle vecchie monete che valgono una vera e propria fortuna. Ricercate dai collezionisti e non solo, riuscire a riconoscerle non è sempre un gioco da ragazzi. Per questo motivo si consiglia sempre di rivolgersi ad un esperto del settore, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti.

Una volta fatta questa premessa, vi interesserà sapere che esiste una moneta che pesa 1 grammo e che in alcuni casi può valere oltre 3 mila euro. Particolarmente ricercata, si tratta della “5 Lire Delfino“. A partire dal 1951 fino al 2001, in effetti, sono state prodotte diverse monete con raffigurato un delfino sul diritto e tra queste, ad essere molto ricercate e avere un alto valore, sono le monete del 1956.

Quest’ultime, infatti, sono considerate un pezzo raro. La tiratura, d’altronde, è stata molto limitata e per questo il loro valore ad oggi è tra i più alti. In particolare, se ben conservate, quelle fior di conio possono valere anche 3-4 mila euro. Una cifra non affatto indifferente, per una moneta dall’alto valore non solo economico, ma anche storico e affettivo.