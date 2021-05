Nota per vestire i panni di Miss Claudia ad Avanti un altro, ecco quanto guadagna la showgirl Claudia Ruggeri.

Diventata nota al grande pubblico per essere uno dei personaggi del “minimondo” di Avanti un Altro, Claudia Ruggeri è la “Miss” del programma condotto da Paolo Bonolis. Modella, ballerina e showgirl molto seguita e apprezzata, non è un caso che siano in molti a voler conoscere qualche curiosità su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Claudia Ruggeri: chi è, altezza, carriera

Nome: Claudia Ruggeri

Altezza: 167 cm

Peso: 55 kg

Data di nascita: 22 ottobre 1983

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 22 ottobre 1983, Claudia Ruggeri è alta 167 cm, pesa 55 kg ed è del segno zodiacale della Bilancia. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella, debuttano sul piccolo schermo grazie al programma Chiambretti C’è. In seguito ha ricoperto un ruolo minore nel film di Carlo Verdone “L’amore è eterno finché dura“.

Approda nel 2004 a Domenica In, dove conosce proprio Paolo Bonolis che all’epoca conduceva il programma. Sempre nello stesso anno partecipa come ballerina a Ciao Darwin. In seguito raggiunge il massimo della notorietà diventando una delle protagoniste del “minimondo” di Avanti un altro. Ruolo che ricopre anche nell’edizione 2021 del programma, vestendo i panni della Poliziotta e Miss Claudia.

Claudia Ruggeri: vita privata, ex, marito, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Claudia Ruggeri si sa davvero ben poco. È noto, comunque, che sia sposata con Marco Bruganelli, quest’ultimo fratello di Sonia Bruganelli. Miss Claudia, quindi, è la cognata di Paolo Bonolis. A proposito del rapporto con il marito, la stessa showgirl, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato:

“Avevo 19 anni ed ero fidanzata con un ragazzo gelosissimo. Non sopportava che facessi televisione e mi ha lasciata di punto in bianco. Una domenica, dietro le quinte di Domenica in, mi sono messa a piangere. Un giovane mi si è avvicinato dicendomi: “Chi fa piangere una ragazza così bella?”. Così ho incontrato Marco, il mio attuale marito“.

La coppia al momento non ha figli, ma “Presto vorrei diventare mamma – ha raccontato Miss Claudia – Intanto mi godo i nipoti: trascorro il tempo libero con i figli di mia sorella, mentre quelli di Paolo e Sonia vengono a cena da me e Marco e organizziamo dei pigiama party“.

A proposito del rapporto di parentela con Paolo Bonolis, inoltre, la stessa Miss Claudia qualche tempo fa, a Di Più Tv, ha sottolineato: “Ho iniziato la gavetta in tv prima di conoscere Bonolis. E lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco. […] Mi creda, Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per fare lavorare una parente“.

Claudia Ruggeri: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti particolarmente noti e apprezzati del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Claudia Ruggeri. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che i personaggi del “minimondo” di Avanti un altro percepiscano circa mille euro a puntata. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte dei diretti interessati.

Claudia Ruggeri: Instagram

Tra i volti più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, Claudia Ruggeri è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.