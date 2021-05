Il Governo Draghi con l’attuazione del Decreto Sostegni bis ha ulteriormente prorogato la data di invio per le cartelle esattoriali.

Le cartelle esattoriali rappresentano l’incubo principale per milioni di italiani, questo è un dato di fatto. I cittadini vivono costantemente con l’ansia di dover prima o poi ricevere qualche notifica dallo Stato per questo o quell’altro pagamento mancato, o per una infrazione o per qualsiasi altro motivo. Sta di fatto che nella scala delle cose più temute dagli abitanti del nostro paese c’è senza dubbio la cartella esattoriale, niente fa più paura insomma.

Il Governo Draghi, attraverso il Decreto Sostegni bis, ha ulteriormente prorogato il blocco delle cartelle esattoriali fino al prossimo 30 giugno. Questo nel tentativo di alleggerire la pressione fiscale sugli italiani, già particolarmente provati dalla crisi che ha travolto praticamente l’intero pianeta in seguito alla pandemia di covid. Italiani sostenuti dal Governo Draghi attraverso l’attuazione di numerosi bonus e soprattutto grazie al blocco di possibili ed eventuali provvedimenti, che avrebbero in qualche modo impedito ai cittadini di poter sostenere il bilancio familiare in un momento già particolarmente segnato da crisi e privazioni.

Cartelle esattoriali scatta l’ennesima proroga: scadenza blocco, il prossimo 30 giugno

Quello che gli italiani si trovano di fronte è la perfetta volontà da parte dell’esecutivo di sostenere in qualche modo le difficoltà dei propri cittadini, che oltre a ricevere fondi in ogni modo possibile ed immaginabile, basti vedere quello che è successo con i numerosissimi bonus, ricevono anche l’impegno di vedere bloccati i pagamenti delle vecchie pendenze con lo Stato, oltre che bloccata la ricezione di nuove cartelle esattoriali. Una situazione assolutamente ottimale per far ripartire al meglio l’economia nostrana.

Certo, in molti si chiedono cosa succederà quando tutto sarà sbloccato, quando si ritornerà a ricevere le cartelle esattoriali. Dal Governo ipotizzano il tutto in una fase in cui ogni tipo di attività lavorativa sia pienamente tornata a pieno regime, con la possibilità, quindi, per tutti i lavoratori, che siano imprenditori, dipendenti o liberi professionisti, di far fronte agli impegni presi con lo Stato. Anche nel caso in cui si tratti di pendenze precedentemente rateizzate.

I vari stop e le relative proroghe, al momento sono ferme al prossimo 30 giugno. In ogni caso una occasione ghiottissima per tutti gli italiani, che possono risparmiare ancora un po’ prima di tornare a fare i conti con la temutissima Agenzia delle entrate.

Al momento la situazione resta ancorata alla scadenza del 30 giugno, mentre i pagamenti arriveranno con la scadenza del prossimo 2 agosto, almeno dovrebbero. La realtà, quindi torna a farsa molto concreta, con la vita di tutti i giorni che riprende sotto ogni punto di vista. Anche lo Stato sta aiutando i cittadini cosi come è giusto che sia, ma tra poco i cittadini stessi saranno chiamati a fare il loro dovere ed a rispettare i propri impegni.