Poste Italiane S.p.A. rappresenta certamente oggi una delle più rilevanti infrastrutture d’Italia, operativa nel settore della corrispondenza e della logistica e nei servizi finanziari e assicurativi. Una proposta di offerte per tutte le esigenze e per tutte le tipologie di cliente. E ciò anche in materia di prestiti, come a breve vedremo.

D’altronde, parlare di Poste Italiane S.p.A. significa considerare più di 150 anni di storia; una rete che conta quasi 13mila uffici sparsi per la penisola; e più di 120mila dipendenti, operanti dalle metropoli fino ai più piccoli Comuni italiani. Ecco perchè non può passare in secondo piano l’offerta dell’azienda in materia di prestiti. In particolare, qui di seguito, vogliamo porre attenzione sul prestito BancoPosta Flessibile che, come dice l’aggettivo stesso, è pensato per attagliarsi il più possibile alle richieste del cliente.

Vediamo allora in sintesi come funziona questa particolare offerta, non dimenticandoci però del parere di chi ha provato il prestito BancoPosta Flessibile. Che cosa dicono i clienti? quali sono le opinioni prevalenti o di cui comunque bisogna tenere conto? Scopriamolo di seguito.

Prestito BancoPosta Flessibile: le caratteristiche

Tante le proposte di prestito offerte da Poste Italiane, a seconda delle specifiche necessità di colui che chiede un finanziamento a questa azienda.

Con specifico riferimento all’offerta di prestito BancoPosta Flessibile, sul sito web ufficiale della società per azioni, è indicato che si tratta di un’offerta pensata per venire incontro ai progetti di vita del richiedente. Infatti, grazie a questa formula, l’interessato può modificare l’ammontare della rata o anche spostarla alla fine del finanziamento, optando per un importo e una durata “più in linea con le esigenze” del cliente. Così si trova scritto nella scheda illustrativa del prodotto in oggetto.

Caratteristica del prestito in oggetto, come di tutte le altre tipologie di prestito offerte da Poste Italiane S.p.A, è l’estrema comodità nel richiederlo. Infatti, l’interessato può rivolgersi presso qualsiasi ufficio postale territoriale. In esso troverà sempre un addetto che potrà offrire tutte le informazioni, chiarimenti e delucidazioni su questo tema, ed anche il sabato mattina.

Le operazioni sono dunque molto agevoli, essendo soltanto necessario:

cercare l’ufficio postale più vicino alla propria residenza;

prenotare l’appuntamento con un consulente dell’azienda (anche telefonando al numero verde 800.211.290);

andare nell’ufficio postale nella data fissata, per intraprendere il percorso che potrà portare all’erogazione del prestito BancoPosta Flessibile.

LEGGI ANCHE: Prestito BancoPosta Ristrutturazione casa, come funziona e i pro e contro dei clienti.

Prestito BancoPosta Flessibile: come funziona?

Il prestito BancoPosta Flessibile ha la peculiarità tipica di essere facilmente personalizzato, consentendo libertà di scelta ai clienti. Attenzione però: il cliente deve comunque tenere presente che la maggior parte delle opzioni è determinata dagli addetti delle Posta, sulla scorta della propria situazione storica, in qualità di pagatore. Per fare un esempio pratico, se una persona che chiede questo prestito ha un lavoro subordinato con un reddito fisso mensile e non ha mai subito segnalazioni come cattivo pagatore, con tutta probabilità non vi saranno particolari limitazioni alla procedura di erogazione del prestito Flessibile.

L’erogazione avviene solitamente in una decina di giorni.

Ricapitolando, sono 4 le caratteristiche essenziali del prestito BancoPosta Flessibile: