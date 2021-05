Si tratta dei requisiti comunemente richiesti per l’ottenimento di detto strumento di pagamento, la cui assegnazione – lo ribadiamo – è sempre a discrezione della società Agos, la quale verificherà il rispetto di tutti i requisiti, e in particolare del reddito oggettivamente comprovabile.

Effettuare domanda per l’ottenimento della carta di credito Agospay Zero è piuttosto semplice e veloce. Il web consente di farla subito ed in qualsiasi luogo, grazie al servizio apposito nel sito ufficiale della società.

Come si può leggere nella pagina dedicata, con l’iniziativa in questione “L’utente desidera inoltrare una RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PREVENTIVA ad Agos Ducato S.p.A. (AD) per consentire la consultazione dei Sistemi di Informazione Creditizia, la valutazione del merito creditizio e la definizione di un SECCI (“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”) personalizzato”.

In particolare, la richiesta di finanziamento preventiva, del tutto gratuita e non impegnativa, serve ad Agos per consultare i Sistemi di Informazione Creditizia, ossia quelle banche dati che permettono alla finanziaria di svolgere una prima valutazione del merito creditizio del potenziale titolare della carta. Ciò al fine di fornire un’informativa precontrattuale personalizzata, considerando anche l’importo e la combinazione di rimborso selezionata.

Cosa succede dopo la richiesta di finanziamento? L’opportunità firma digitale

Agos S.p.A. otterrà dunque la richiesta di finanziamento preventiva, e quindi compirà una valutazione della stessa, per poi comunicarne l’esito al potenziale fruitore della carta di credito Agospay Zero. In ipotesi di ok il cliente riceverà la documentazione precontrattuale personalizzata, da valutare in piena libertà. Se l’offerta non è ritenuta soddisfacente, il cliente non dovrà fare alcunchè, in quanto non vi sarà alcun obbligo conseguente.

Altrimenti, l’interessato dovrà procedere con la vera e propria richiesta di finanziamento (impegnativa), firmando così il contratto e restituendolo ad Agos. Saranno ovviamente necessari ulteriori documenti.

Il cliente, se lo vorrà, potrà optare per la firma digitale, sfruttando così un iter ancora più snello. Infatti, la documentazione richiesta – per questa via – sarà restituibile via web.

Infine, una volta che la società finanziaria avrà ottenuto la firma del contratto e l’ulteriore documentazione richiesta, darà luogo ad una ulteriore verifica; comunicando l’esito finale della valutazione. Se positivo, il cliente otterrà l’importo voluto.

I pareri sulla carta di credito Agospay Zero: pro e contro