Avvenne tutto a TeleMike: la sfidante della prova finale commise una scorrettezza, leggendo alcuni appunti. E Mike Bongiorno non la prese bene.

Magari non sarà a passato alla storia come altre sue trasmissioni, ma è senza dubbio su TeleMike che avvenne uno degli episodi più famosi della storia della televisione italiana. Senza dubbio uno dei momenti più iconici del Mike Bongiorno presentatore, ritrovatosi a squalificare una concorrete beccata a barare durante il gioco finale del famoso quiz televisivo. Uno di quei frangenti in cui, probabilmente, non si è consapevoli di fare la storia. Eppure, in un’epoca in cui la tv era il principale mezzo di diffusione (era il 1990), determinati episodi rappresentavano delle eccezioni incredibili alla regola.

Certo, per la sfortunata protagonista non si tratterà di un bel ricordo. Ma, considerando gli anni passati, probabilmente anche lei stessa ci scherzerebbe su. C’è da dire che non fu tanto la scoperta della scorrettezza, quanto tutto il resto a fare storia. Il quiz, all’epoca molto in voga, prevedeva come prova finale una sfida fra due concorrenti. In quell’occasione, la donna se la stava vedendo con il supercampione del momento. Fino a quando, mentre il presentatore si rivolgeva allo sfidante, si notarono degli strani movimenti nell’altra cabina.

E pensare che Bongiorno iniziò la sfida finale con parecchio garbo: “Abbiamo una sorpresa. Dopo tanto tanto tempo avremo una donna che potrebbe diventare campionessa”. Specificando, peraltro, che la signorina aveva accusato un malore durante la pubblicità, sperando che si fosse ripresa e fosse in grado di giocarsi i 120 milioni del premio finale. Tutto bene fino al momento della domanda fatidica: “In quale anno fu lanciato il primo radiomessaggio di soccorso?“. Al termine, Mike chiese espressamente alla signorina cosa stesse facendo, per poi invitare la co-presentatrice a verificare.

Quando Mike Bongiorno beccò la concorrente a barare: il video di TeleMike

E lì si consumò il teledramma. La ragazza fu scoperta con alcuni bigliettini che tentava di consultare di nascosto. Un comportamento che mandò su tutte le furie Mike Bongiorno: “Mi meraviglio di lei, come gli scolaretti a scuola? Come si permette?“. Il presentatore disse espressamente che la concorrente “stava tentando una truffa“, ottenendone la squalifica e consegnando all’altro partecipante la palma di campione.

Durante i saluti, alla fine della puntata, la concorrente accusò un nuovo malore, che Mike (il quale aveva già rifiutato di parlarle) accolse senza scomporsi minimamente: “Volete accompagnare la signorina fuori? Non so se facciamo delle sceneggiate oppure… vabbè, lasciamo perdere“. Anni dopo, in un’intervista, la protagonista tornò sull’episodio, dicendo di aver commesso una scorrettezza ma non una truffa, in quanto in quel momento era fuori dal gioco. Chiosando inoltre di aver perdonato Mike Bongiorno. Del resto, anche se per un episodio spiacevole, anche lei fa parte della storia della nostra tv.