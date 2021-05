Nota per vestire i panni di Giulia Poggi in Un posto al Sole, ecco quanto guadagna l’attrice italiana Marina Tagliaferri.

Tra le attrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo italiano, Marina Tagliaferri è nota per vestire i panni di Giulia Poggi in Un Posto al Sole. Ruolo che le ha permesso di raggiungere una grande notorietà, sono in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Marina Tagliaferri: chi è, altezza, carriera

Nome: Marina Tagliaferri

Altezza: 168 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 13 dicembre 1953

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 13 dicembre 1953, Marina Tagliaferri è alta 168 cm ed è del segno zodiacale del Sagittario. Fin da giovanissima ha sempre nutrito una grande passione per la recitazione, partecipando attivamente ad alcuni spettacoli organizzati dalla scuola. Dopo le scuole Superiori ha deciso di iscriversi all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, riuscendo così a dare il via ad lunga carriera come attrice teatrale.

Dal 1988 al 1994 ha lavorato anche per il grande schermo, al fianco di grandi nomi del cinema italiano come Ugo Tognazzi e il figlio Ricky nel film Arrivederci e grazie. In seguito decide di dedicarsi al piccolo schermo, alle prese con film per TV e fiction come ad esempio Disperatamente Giulia nel 1989 o Il coraggio di Anna del 1992. La svolta, però, arriva nel 1996, quando inizia a vestire i panni di Giulia Poggi nella nota soap opera Un posto al sole.

Da quel momento l’attrice prende parte anche ad altre fiction molto famose, come ad esempio Linda e il brigadiere, Un prete tra noi, I delitti del cuoco e Che Dio ci aiuti. Oltre ad essere un’apprezzata attrice, Marina Tagliaferri è anche una nota doppiatrice. Ha infatti prestato la sua voce a delle star com Whoopi Goldberg, Annette Bening, Meryl Streep e la cantante Mariah Carey.

Marina Tagliaferri: vita privata, ex, marito, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Marina Tagliaferri si sa davvero ben poco. A quanto pare non è mai stata sposata e non ha avuto figli. A tal proposito la stessa attrice a LadyO qualche tempo fa ha rivelato di aver potuto godere di quelli che la figura di Giulia Poggi le ha dato. Una donna in cui si è immedesimata a fondo, tanto da affermare:

“Da lei prenderei volentieri l’essere mamma e potrei darle, in cambio, la creatività, che ho in abbondanza“. Soffermandosi sempre sulla vita privata della nota attrice, inoltre, la Tagliaferri a Tv Soap ha dichiarato di aver avuto, all’età di 17 anni, un flirt con Massimo Ghini, con cui ancora oggi sono ottimi amici.

Marina Tagliaferri: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Marina Tagliaferri. Data la sua carriera, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A tal proposito, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che gli attori di Un posto al Sole percepiscano da mille a 5 mila euro a settimana, a seconda del gradimento e popolarità del personaggio.

Marina Tagliaferri, nei panni di Giulia Poggi, è senz’ombra di dubbio una delle più amate della soap e per questo è possibile ipotizzare che sia anche tra le più pagate. Per quanto riguarda l’attività di doppiatrice, inoltre, interesserà sapere che in genere, ad esempio, un doppiatore percepisce un gettone di presenza pari a circa 80 euro lordi, mentre i turni di doppiaggio vengono retribuiti da 120 a 400 euro.

Il guadagno, come dichiarato qualche tempo fa da Marzia Dal Fabbro della società di edizione romana SoundArt23 a Il Corriere della Sera, è pari a “circa 2,31 euro a riga nel cinema e 1,54 euro a riga nei documentari e cartoon“. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono al momento disponibili informazioni certe in merito ai compensi della nota attrice e doppiatrice.

Marina Tagliaferri: Facebook

Tra le artiste più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Marina Tagliaferri è molto seguita anche sui social, in particolar modo sulla sua pagina Facebook, dove condivide spesso foto e video della sua attività professionale.