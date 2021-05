Nespresso richiede la collaborazione globale di Chiara Ferragni. La nota influencer accetta e sarà il volto della collezione estiva in limited edition.

Fare business oggigiorno non significa solamente proporre prodotti di qualità ma affiancare a quel prodotto un’immagine ben riconoscibile, che catturi l’attenzione degli acquirenti più della concorrenza. Nespresso ha colto l’occasione di sbaragliare i concorrenti agguerriti richiedendo la collaborazione di uno dei volti più noti del momento, Chiara Ferragni. L’influencer che vanta 23 milioni di follower è la persona adatta per veicolare la percezione degli utenti in un’unica direzione, verso la nuova collezione in edizione limitata delle macchine per il caffè Nespresso.

Chiara Ferragni incontra Nespresso: la collaborazione si preannuncia bollente

Un tocco di colore, modernità, freschezza, è stato questo l’obiettivo di Nespresso quando si è pensato ad una collaborazione globale con Chiara Ferragni. La nuova collezione deve distinguersi dalle altre precedenti e deve emergere rispetto alle altre proposte del mercato. Ribadire la qualità del prodotto non è sufficiente, non più nell’era in cui un brand, per vendere, ha bisogno di mostrare la sua personalità, idee concrete e di coinvolgere un’ampia fascia di pubblico.

Da qui l’idea di affiancare alle macchine e agli accessori Nespresso uno stile iconico ed inconfondibile per milioni di italiani, quello della Ferragni. Dalla collaborazione nasceranno diversi eventi estivi che partiranno con il lancio della nuova collezione e proseguiranno con avvenimenti esclusivi in cui la nota influencer incontrerà i suoi fan, pronti a diventare “coffee fan”. Le iniziative saranno, poi, incentrare sul riciclo e la sostenibilità, tempi molto apprezzati da Chiara Ferragni.

Nespresso per Chiara Ferragni, Essenza Mini

Come onorare una collaborazione milionaria se non creando una macchina per il caffè dedicata a Chiara Ferragni. Essenza Mini della Limited Edition è la soluzione compatta, dal design audace, piccola ma intelligente. Presenta due lunghezze in tazza programmabili, una pressione 16 BAR e l’eco mode dopo tre minuti. Il colore rosa pastello rappresenta lo stile della Ferragni così come la caratteristica emoticon applicata sulla struttura. Il costo di questo piccolo capolavoro che Nespresso ha creato in seguito alla collaborazione con la nota influencer imprenditrice è di 119 euro. La collezione comprende, poi, altri pezzi in edizione limitata, come la tazza Coffee Mug a 19 euro, l’Aeroccino 3 a 79 euro e la Nomad Traver Mug a 29 euro.

Un mondo di colori che unisce due delle passioni di milioni di italiani, il caffè e Chiara Ferragni. Nespresso ha avuto un’ottima idea di businees e, a breve, ne scopriremo i risultati.