Sold-out sul sito in meno di un’ora dal lancio. L’esclusiva e stilosissima, la borraccia di Chiara Ferragni ha fatto impazzire proprio tutti.

Pratica, comoda e super femminile: è la Chiara Ferragni Clima Bottle disegnata da 24Bottles. Decorata da un motivo glitter e con l’iconico occhietto che contraddistingue il brand, è già sold out. Tutte le ragazze sognano di averne una. Ma quanto costa?

La borraccia Chiara Ferragni: l’accessorio più desiderato del momento

La Chiara Ferragni Clima Bottle è proprio l’accessorio più desiderato del momento è nessuno sà ancora quanto tornerà disponibile online. Piena di charm ma non solo, è in grado di mantenere le bevande fredde per 24 ore, oltre a mantenere quelle calde per almeno 12 ore. Cosa ha scatenato tanto successo? Sicuramente la pubblicità di numerose fashion blogger ed influencer, sui propri profili social, ha contribuito a tale movimento. È un elemento ideale per la primavera estate 2021: pratica è piena di stile, è utile per garantire una sana idratazione, senza perdere di vista lo stile.

“Il pattern glitter e l’iconico eyelike rosa rendono la borraccia un must-have assoluto per i mesi più caldi dell’anno” (si legge sul sito di 24Bottles, il marchio produttore di borracce più famose al mondo).

Non è la prima volta l’imprenditrice milanese lancia una linea di bottiglie: la prima, nata lo scorso novembre, era di colore rosso ed era decorata dal disegno cartonizzato della Ferragni. L’intento di questa collaborazione con 24Bottles è incentivare la riduzione del consumo di plastica tra i più giovani. Ora non ci resta che sapere quanto costa la borraccia più desiderata dalle ragazze del mondo.

Borraccia Chiara Ferragni: il prezzo

Siamo arrivati al termine di quest’articolo e non vedete l’ora di scoprire il prezzo della famosa borraccia? In molti se lo stanno chiedendo e possiamo dirvi che (rispetto alle tradizionali borracce), quella targata Chiara Ferragni costa 39 euro (più 6 euro di spedizione), ma fa parte di una collezione tutta ispirata all’influencer e assolutamente unica. Non potrete farne a meno.