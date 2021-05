Una vincita straordinaria per un nuovo biglietto Gratta e vinci. La giovane coppia baciata dalla dea fortuna.

Una vincita eccezionale, assolutamente straordinaria, a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone. Un giovane coppia è riuscita a vincere con un biglietto Gratta e vinci da 10 euro, l’impressionante cifra di 200mila euro. Qualcosa di assolutamente entusiasmante pe il piccolo centro che già qualche anno fa vide trionfare un fortunato giocatore al “Turista per sempre”, altro celeberrimo concorso dal montepremi mozzafiato. 3 milioni di euro.

Si tratta di un nuovo concorso dal nome a dir poco entusiasmante, “Turbo cash” con nuove modalità di gioco e probabilità di vincita legate ai vari incastri di combinazioni. L’incrocio in due diversi punti della cifra vincente associata al numero di volte per la quale bisogna poi moltiplicarla danno forma alla cifra conquistata. Vien da se, immaginare il numero di combinazioni possibili e di conseguenza la possibilità concreta di conquistare cifre molto alte.

Il nuovo Gratta e vinci: nuovo concorso “Turbo cash” dal taglio unico di 10 euro

Nelle ultime settimane numerose vincite al Gratta e vinci si sono verificate nel nostro paese. Molte sono giunte agli onori delle cronache per le somme relativamente alte, proporzionate alla tipologia di concorso e di giocata. La vincita di ieri, della giovane coppia che è riuscita a portarsi a casa la bellezza di 200mila euro, di certo sarà ricordata per molto tempo. 200 mila euro, certo, non cambiano la vita, forse, ma di certo la migliorano e non poco.

Acquistare una casa, vivere più serenamente le difficoltà eventuali che arrivano dal mondo del lavoro o da altre dinamiche che la vita in ogni caso ci sottopone. Certo non parliamo dei milioni di euro del Superenalotto, ma di una cifra rispettabilissima che consente di vivere abbastanza serenamente.

La fortuna spesso e cieca, ma a volte sembra sapere benissimo dove poggiare le sue grazie e la sua benevolenza. La giovane coppia avrà di certo ringraziato per la tanta attenzione e per quello che sarà del loro futuro insieme.