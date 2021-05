Uno sguardo alle cose che in genere abbiamo in casa, in certi casi non sarebbe male. Potremmo scoprire veri e propri tesori.

Come spesso ci capita di realizzare, in casa possono nascondersi tesori inimmaginati. Il mondo del collezionismo del mercato vintage, della rincorsa ai pezzi più antichi in qualsiasi tipologia di articoli corre ormai all’impazzata. Protagonisti, stavolta sono gli orologi. Oggetti senza tempo, nonostante siano gli unici a scandirlo con precisione, simboli, testimoni del passato, e per questo ricchi di fascino. I collezionisti del genere, sono pronti a spendere qualsiasi cifra per il giusto articolo. Magari, in casa nostra c’è un raro pezzo da collezione e nemmeno lo sappiamo.

Il mercato del settore, cresce a vista d’occhio, sempre più persone entrano nel gruppo di collezionisti d’orologi, a caccia del modello da sogno e del giusto affare. Patek Philippe, una delle case leader del settore, vanta tra la sua collezione tre pezzi davvero unici nel proprio stile che spesso, forse anche di più, al centro di vere e proprie cacce al pezzo più ambito. La giusta occasione per i collezionisti è sempre dietro l’angolo, e per noi, l’occasione potrebbe trasformarsi in imperdibile affare.

Meglio controllare gli orologi dei nonni: l’affare potrebbe essere dietro l’angolo

Il classico orologio del nonno, un regalo, o un’eredità quasi dimenticata, potrebbero nascondere un vero e proprio tesoro, magari dimenticato in qualche cassetto di casa.

Tre gli orologi al centro della nostra analisi. Il Patek Philippe Chronograph 5170G, tra le perle assolute della casa, stile anni ’40, con quadrante nero o bianco. Elegante ma allo stesso tempo sportivo e senza tempo.

Il Nautilus 5980, cronografo anch’esso, dal piglio sportivo, in commercio per la prima volta nel 1976 con una riedizione nel 2006. In ultimo il cronografo modello 5070, nato nel 1998 e tra i più ambiti perchè il più recente tra gli sportivi dopo il modello di fine anni ’70. Prezzo di partenza per i tre modelli, nonostante la relativa giovane età, 40.000 euro. Se non è un tesoro questo.