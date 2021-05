Una vincita straordinaria alla quale è seguita una dedica, se cosi si può dire alla cosa più preziosa che c’è.

Stati Uniti, Stato del Michiciga, siamo a Macomb dove un uomo, un 48 del posto ha vinto ben 4 milioni di dollari al Gratta e vinci del concorso Ultimate Milions della Michigan Lottery. Una vincita straordinaria che ha chiaramente attirato l’attenzione su di se, anche se l’uomo ha preferito non diffondere i suoi dati ed il suo volto e restare quindi in anonimato, nonostante il fatto che in città non si parli che della sua incredibile vicenda.

Il primo pensiero per l’uomo, cosi come riferito in seguito attraverso una breve dichiarazione rilasciata al momento della vincita o nelle ore immediatamente successive, è stato per la sua famiglia. La volontà di aiutare i suoi familiari e le persone a lui più vicine è forte nell’uomo, che sembra non avere quasi nessuna pretesa, paradossalmente sulla vincita ottenuta da lui stesso. Un Gratta e vinci ad una stazione di servizio che ti cambia la vita.

LEGGI ANCHE >>> Getta via Gratta e vinci da 1 milione, quello che succede dopo è inimmaginabile

Vince 4 milioni al Gratta e vinci ma il primo pensiero è la sua famiglia: accettati 2,5 milioni, pagati subito

L’uomo di Macomb, ha accettato, invece dei 4 milioni pagabili annualmente, la cifra si 2,5 milioni da incassare immediatamente. Questa la breve dichiarazione rilasciata dall’uomo, riportata dalle persone che lo hanno incontrato in merito alla vincita, prima e dopo: “Gioco un po’ di tutto e non mi sono mai sentito eccitato come quando ho graffiato questo biglietto vincente. Sono entusiasta – conclude il 48enne – di poter aiutare la mia famiglia!”

Lanciato lo scorso settembre, il gioco “Ultimate milions”, ha regalato ai giocatori, nei mesi, la bellezza di 71 milioni di dollari. Il taglio del biglietto, da 30 dollari, offre la possibilità di vincere premi che parto dai 30 dollari fino a 4 milioni di dollari. I premi rimanenti, ammontano a circa 67 milioni di dollari.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e vinci clamoroso: 100mila euro con 10 euro, non credeva ai suoi occhi

Negli Stati Uniti aumentano sempre più i milionari da Gratta e vinci. Il gioco è molto diffuso e nello stesso tempo regala molte soddisfazioni ai cittadini baciati dalla fortuna.