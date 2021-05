Bagno, cucina e persino due camere da letto. Un’offerta irrinunciabile per queste case. Infatti sono andate esaurite presto.

Paradossalmente, in tempo di crisi sembrano moltiplicarsi le opportunità di risparmio. Forse a causa di un maggior ingegno o di strategie meno ortodosse del previsto. Fatto sta che, soprattutto per quanto riguarda le spese più esose, ecco spuntare dal nulla alcune offerte singolari che potrebbero consentire di mettere in tasca qualche vantaggio. Le case non fanno eccezione. Anzi, durante l’emergenza sanitaria si è visto praticamente di tutto: case in vendita a 10 mila euro, altre persino a un solo euro. Iniziative di non troppo successo ma comunque originali.

Con gli ultimi decreti, il governo cercherà di incentivare l’acquisto di case da parte dei giovani. Soprattutto fornendo degli aiuti per l’anticipo oppure per riuscire ad accendere un mutuo presso un istituto bancario. Un modo per rilanciare il mercato immobiliare dopo lo stop imposto dalle difficoltà economiche dovute alla pandemia. Non che queste siano passate ma, con un piano di aiuti ad hoc, si spera di superare la stasi della domanda di case in Italia, soprattutto fra i giovani, coloro che più di tutti hanno penato, anche in termini lavorativi.

Costano 8 mila euro ma hanno tutto: offerta per case a poco prezzo

Tuttavia, proprio nell’ambito delle offerte trova posto una possibile soluzione immediata al problema. Sul web, infatti, continuano a spopolare iniziative su case a prezzi bassi. Non quelle da un euro però, che comportavano un aumento di costi sensibile riguardo alle ristrutturazioni (assolutamente necessarie) per riportarle al rango di casa. Stavolta si parla di un’iniziativa simile a quella delle case a 10 mila euro, pensate da alcuni particolari Comuni per rilanciare il mercato delle seconde case. Con la differenza che, questa volta, il prezzo è di 8 mila euro e l’idea ha avuto talmente successo che le case sono già andate esaurite.

Le ragioni del costo così basso? E’ presto detto: si tratta di case prefabbricate di legno, montabili in appena un paio di giorni. Inoltre, possono essere posizionate letteralmente ovunque e sono dotate di tutto: cucina, bagno e due camere. Certo, è necessario possedere il terreno adatto. Ma anche un giardino potrebbe andar bene, a patto che sia libero da possibili pretese altrui. Negli Stati Uniti quest’offerta ha spopolato. Anche perché, a ben vedere, si tratta di green economy.