Il grande sogno si è avverato. Il Jackpot del Superenalotto è saltato e ora si festeggia alla grande vincita milionaria.

Il Jackpot del SuperEnalotto non è più ‘immacolato’. Dopo tanti mesi sono stati centrati i sei numeri magici che hanno sconvolto la vita al fortunato o fortunati giocatori. La vincita a Montappone, in provicia di Fermo, nella Marche. Caccia al milionario che da oggi in poi dovrà affrontare la vita in un modo completamente diverso: serenamente per usare un eufemismo. La vincita è stata effettuata con una giocata da 2 euro alla Sisal Tabacchi Rivendita 3, in via Roma, 53, come riferisce la Sisal.

La combinazione fortunata 07 – 37 – 43 – 63 – 01 – 81

Che fare ora con la vincita milionaria?

I soldi danno alla testa non è solo un modo di dire. Ritrovarsi all’improvviso con tanti milioni in tasca da sfamare almeno 17mila nuovi poveri presenti in Italia, significa dovere dar conto ad una serie di problematiche. Avercele certe problematiche, starete pensando. Vero, ma resta il fatto che una tale vincita dovrebbe essere bene amministrata, altrimenti può succedere come a tanti giocatori fortunati ai quali i milioni non hanno dato altro che problemi e solitudine.

In questo articolo, per iniziare, vi siamo tutte le dritte per come gestire il biglietto milionario tra le mani, magari un giorno succederà proprio a voi, quindi tutti i passaggi burocratici del caso. Poi sta a chi ha vinto a trasformare la vincita in una vita davvero decorosa. E…attenzione a tutti i nuovi amici che vi avvicineranno!