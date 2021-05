Tra le giovani artiste più apprezzate del panorama musicale nostrano, ecco quanto guadagna Madame, all’anagrafe Francesca Calearo.

Classe 2002, Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, è una delle cantanti più apprezzate e conosciute del panorama musicale nostrano. Nota per aver partecipato a Sanremo 2021, si è esibita sul palco dell’Ariston con il brano “Voce”, riuscendo ad aggiudicarsi il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo. Apprezzata per la sua scrittura molta matura e decisa, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Madame: chi è, altezza, carriera

Nome: Francesca Calearo

Altezza: 170 cm

Peso: circa 58 kg

Data di nascita: 16 gennaio 2002

Luogo di nascita: Vicenza

Nata a Vicenza il 16 gennaio 2002, Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, è alta 170 cm, pesa circa 58 kg ed è del segno zodiacale del Capricorno. Grazie al padre, grande appassionato di musica, la Calearo inizia a formare il proprio gusto musicale e studiare pianoforte. Il suo nome d’arte, Madame, come spiegato dalla stessa artista nel corso di un’intervista al Corriere della Sera: “Viene da un generatore automatico di nomi per drag queen. Prima di quello avevo pensato a spes, speranza in latino, ma non funzionava. Così è arrivato Madame Wild che poi ho semplificato eliminando wild, anche se un po’ selvaggia mi sento, perché mi sembrava infantile“.

Ha frequentato il liceo di Scienze Umanistiche di Vicenza, per poi iscriversi presso un istituto privato a economia e marketing. Nel 2018, all’età di 16 anni, firma un contratto con l’etichetta Sugar Music. Debutta, quindi, con il singolo Anna, prodotto da Eiemgei. Verso la fine dell’anno pubblica il secondo singolo Sciccherie, che è stato anche certificato oro. Nel corso dell’ultimo anno ha inoltre collaborato con altri artisti molto apprezzati del panorama musicale, come Elodie, Ghali, Marracash e Dardust. Tra febbraio e aprile 2020 ha pubblicato i singoli Baby, in seguito certificato oro, e Sentimi, entrambi prodotti da Crookers.

A novembre pubblicato il singolo Clito, mentre il 3 dicembre è ospite della semifinale di X Factor, dove canta Baby in duetto con il concorrente Blind. Nel gennaio del 2021 esce il singolo Il mio amico in collaborazione con Fabri Fibra, certificato disco d’oro dalla FIMI. Sempre nello stesso hanno ha partecipato, nella sezione Campioni, alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Voce. Nel corso della sua partecipazione alla nota kermesse canora, quindi, si è aggiudica il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo e il Premio Lunezia per il valor musical-letterario del brano. Ma non solo, il singolo viene poco dopo certificato doppio platino. Il 19 marzo è uscito il suo primo album, intitolato Madame.

Madame: vita privata, fidanzato

Per quanto riguarda la vita privata di Madame, si sa davvero ben poco. Non è dato sapere, quindi, se al momento sia single o sentimentalmente legata a qualcuno. Durante la settimana in cui ha partecipato a Sanremo, in un’intervista a La Repubblica ha dichiarato: “Io sono bisessuale, sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti. Sono andata sul palco in giacca e cravatta. Il mio rapporto con il pudore? Altalenante. Se stai davanti a una persona che stimi sei meno sfacciato, mentre solitamente il mio rapporto col pudore è minimo“.

Madame: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di artisti particolarmente noti e apprezzati del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Madame. Considerando i successi già ottenuti, con tanto di certificazioni d’oro e platino, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A proposito di guadagni, inoltre, come si evince da Money, interesserà sapere che, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto un cantante riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, dovrebbe percepire tra gli 11 e i 16 centesimi. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili notizie certe in merito ai guadagni di Madame.

Madame: Instagram

Tra le cantanti più apprezzate del panorama musicale nostrano, Madame è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video della sua vita all’insegna della musica.