I risparmiatori che ritardano a versare i soldi sul conto corrente per far fronte ad un determinato pagamento incorrono in una multa piuttosto elevata

Ritrovarsi in situazioni debitorie può capitare, l’importante è riuscire a saldare in tempi brevi ed evitare che si accumulino ulteriormente. Non rispettare le scadenze infatti può comportare dei costi aggiuntivi oltre che ad un serie di problematiche da non sottovalutare.

Ad esempio i correntisti che faticano ad onorare i pagamenti anche se per cifre non proprio eccessive possono essere definiti dei cattivi pagatori. Oltre a questo però rischiano un’altra importante beffa, ovvero una contravvenzione piuttosto significativa. Vediamo in quali casi scatta e cosa bisogna fare per evitarla.

Conto corrente: la multa per chi ritarda a versare i soldi per pagare un’importante spesa

Esiste un caso specifico che può far scattare una multa di 3.000 euro per i “trasgressori”. Si tratta del ritardo nel versamento sul conto corrente per il risparmiatore che ha emesso un assegno.

Se l’intestatario non riesce a riscuotere il denaro perché sul conto non sono presenti i soldi, si va in contro a guai seri a livello pecuniario. In presenza di un assegno scoperto l’importo della sanzione aumenta proporzionalmente all’ammontare dello scoperto stesso.

Quindi la base sopracitata potrebbe subire ulteriori incrementi qualora gli assegni abbiano degli importi molto alti. C’è però una soluzione per evitare tutto ciò. Il correntista può scongiurare l’arrivo della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate avvalendosi del pagamento tardivo versando. In patica versando in un secondo momento la cifra utile a ricoprire quella prevista dall’assegno.

Il tempo utile a rimettersi in regola è di 60 giorni, ma dovrà pagare una penale e farsi carico delle spese per il protesto. Insomma la sanzione scatta solo non verranno rispettati queste tempistiche.