Addebito nel c/c in un’unica soluzione, il giorno 15 del mese posteriore agli acquisti, senza interessi;

agli acquisti, senza interessi; #iosi, il programma fedeltà con servizi di rewarding e offerte esclusive e iosi PLUS il programma con servizi personalizzati in base alle esigenze del cliente;

il programma fedeltà con servizi di rewarding e offerte esclusive e iosi PLUS il programma con servizi personalizzati in base alle esigenze del cliente; Polizza assicurativa a costo zero per quanto riguarda gli acquisti compiuti con carta;

a costo zero per quanto riguarda gli acquisti compiuti con carta; Assistenza medica sui viaggi , copertura sui bagagli;

, copertura sui Tutela legale contro il cd. cyber risk;

Servizio di domiciliazione di utenze e pagamenti periodici;

di utenze e pagamenti periodici; Controllo di tutti i movimenti, in ogni momento, in virtù all’ App NexiPay o usando l’area personale web (home-banking);

o usando l’area personale web (home-banking); possibilità di carte aggiuntive e familiari , sul secondo circuito internazionale; o per allargare ai propri familiari i vantaggi offerti da Nexi;

, sul secondo circuito internazionale; o per allargare ai propri familiari i vantaggi offerti da Nexi; servizi di controllo delle spese e rate izzazione di queste ultime, in ogni momento ritenuto opportuno;

di queste ultime, in ogni momento ritenuto opportuno; possibilità di scegliere in autonomia se pagare subito una spesa al di sopra dei 250 euro o se scaglionarla in comode rate (piano Easy Shopping ). Non solo: attraverso il cd. ‘ piano multispesa’ si può raggiungere l’importo anche sommando più acquisti a partire da 50 euro, per un totale compreso tra 250€ e 2.400€;

). Non solo: attraverso il cd. ‘ si può raggiungere l’importo anche sommando più acquisti a partire da 50 euro, per un totale compreso tra 250€ e 2.400€; la carta di credito Nexi Classic è inoltre abilitata all’utilizzo con i moderni dispositivi per i mobile payments, vale a dire il pagamento con smartphone o smartwatch.

Come richiedere la carta di credito Nexi ‘Classic’?

Sul piano dei costi, la spesa annuale per la sottoscrizione della carta Classic è di circa 30,99 euro; con possibilità di ottenere una carta aggiuntiva al costo di 25,85 euro. Attenzione anche al limite di spesa mensile, pari a 3.000 euro.

La carta di credito citata può essere ottenuta secondo una delle due seguenti modalità:

richiesta via web sul sito Nexi (home-banking);

rivolgendosi ad una delle banche partner.

Per poter fare richiesta è comunque necessario aver compiuto 18 anni; la titolarità di un conto corrente e la residenza nel nostro paese. Inoltre, non vi deve essere alcun protesto in carico e l’interessato deve poter produrre il reddito annuale documentabile. La concessione della carta di credito Nexi ‘Classic’ resta infatti a discrezione della banca stessa.

Carta di credito ‘Classic’: le opinioni di chi l’ha provata

A questo punto, focalizziamoci sui pareri dei clienti che hanno optato per carta di credito ‘Classic’ di Nexi, in modo da orientare il cliente verso la migliore scelta per le proprie esigenze.

Le recensioni positive di carta di credito ‘Classic’

Tra chi è soddisfatto di aver scelto questa carta di credito, sicuramente coloro che sottolineano le praticità e sicurezza dedicate alle diverse esigenze personali di spesa. Per molti avere una carta Nexi ‘Classic’ significa essere liberi di effettuare acquisti anche con moneta elettronica in tutto il globo, senza dover portare con sè molto denaro contante e con tutte le tutele che la società riserva ai propri clienti.

I clienti hanno elogiato aspetti come la polizza assicurativa, la tutela legale contro il cyber risk e l’assistenza medica sui viaggi. Pareri buoni anche con riguardo alla flessibilità della carta di credito, con possibilità di rateizzare le spese e controllarle in ogni momento, anche grazie all’app NexiPay, che effettua notifiche laddove necessario. Commenti positivi anche per quanto riguarda i piani ‘multispesa’ e ‘EasyShopping’, che secondo non pochi clienti renderebbero l’esperienza adatta a tutte le esigenze personali.

Ancora, è emersa soddisfazione con riferimento al servizio clienti, in linea di massima competente, preparato ed in grado di risolvere rapidamente le problematiche prospettate dal cliente.

Le recensioni negative di carta di credito ‘Classic’

Tuttavia, non mancano opinioni di segno diametralmente opposto, a riprova del fatto che non tutti i clienti sono d’accordo circa la bontà dei servizi offerti da Nexi e dalla carta di credito Classic. Infatti, c’è chi ha puntato il dito proprio contro l’assistenza, in taluni casi specifici non così rapida nel risolvere la questione emersa, ma generalmente per colpa di lungaggini burocratiche, e non per incompetenza degli operatori.

Pareri negativi anche per quanto riguarda l‘app dedicata, che evidentemente non convince tutti. Anzi secondo alcuni utenti l’app è di fatto limitante, lenta, poco intuitiva, o addirittura inutilizzabile per pagare utilizzando lo smartphone. Anche il sito web ufficiale di Nexi non è esente da critiche, giacché più d’uno l’avrebbe trovato pieno di ‘bug‘ o comunque caratterizzato da una serie di malfunzionamenti.

Infine, c’è chi addirittura ha parlato di pubblicità ingannevole riguardo all’offerta Nexi, anche per quanto attiene alle carte di credito e chi ha fatto notare che i costi non sarebbero esigui e i requisiti per ottenerla sarebbero invece troppo rigidi.