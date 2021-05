Un momento storico particolarmente difficile, che richiede l’intervento del governo attraverso misure ad hoc, come ad esempio quelle approvate con il Decreto Sostegni. Oltre alle forme di aiuto del governo, però, non si può non considerare un altro aspetto importante, come quello rappresentato dall’aiuto reciproco. Proprio in tal senso, infatti, non può non destare interesse la storia che arriva da Bergamo, dove una signora ha perso il suo libretto postale e ben 1.500 euro.

Pensionato trova un libretto postale e 1500 euro: li restituisce alla proprietaria

Una signora, residente a Bergamo, era appena andata a ritirare la pensione. Una volta tornata a casa, però, ha scoperto di aver perso sia il libretto postale che 1.500 euro in contanti. Una situazione tutt’altro che piacevole, con la signora che ha quindi deciso di ripercorrere la strada fino all’ufficio postale, con la speranza di ritrovare quanto perso.

Purtroppo non è riuscita a trovare quanto cercato e per questo era pronta a sporgere denuncia ai carabinieri. Proprio in quel momento, però, viene contattata dalla Polizia locale che la invita a presentarsi al comando. A ritrovare i suoi soldi e il libretto postale, infatti, è stato il signor Alberto Faccini. Un pensionato che, appena accortosi dell’accaduto, ha deciso di restituirli.

Gli agenti hanno quindi riconsegnato il tutto alla legittima proprietaria che, commossa per l’accaduto, ha deciso di ringraziarlo con una ricompensa da 500 euro. L’uomo, però, ha inizialmente rifiutato. Soltanto dopo le continue insistenze della donna ha accettato 200 euro, ovvero poco più del 10% della somma ritrovata, così come previsto per Legge.

