L’incredibile vittoria che a momenti provocava il soffocamento al nostro fortunato giocatore ha lasciato grande soddisfazione.

L’incredibile vittoria, del tutto casuale mentre mangiava un hamburger prima di andare al lavoro. Succede nella Carolina del Nord, dove Donald Bauer, originario di Rocky Mount, stava facendo uno spuntino prima di andare a lavorare. Un biglietto da 5 dollari per accompagnare il pasto veloce e il gioco iniziato mentre ancora Donald era intento ad azzannare il suo panino. Il gioco è quello del cruciverba, 10 le parole trovate alla fine.

Poi la scoperta del premio, 150mila dollari, e Donald quasi soffoca per la felicità. Mai si sarebbe aspettato una simile affermazione, mai di poter vincere tanto, in un momento, poi del tutto abitudinario, che mai si pensa possa essere stravolto dalla certezza di una affermazione in una simile concorso. Le autorità, quelle preposte a controllare che tutto sia in regola confermano la visita, dando all’uomo una gioia davvero incredibile.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e Vinci, trova un tagliando da 1 milione di dollari in casa, l’incredibile episodio

“Il Gratta e vinci mi ha quasi fatto soffocare”: forse il vincitore acquisterà un nuovo camion

Le dichiarazioni del vincitore fanno quasi sorridere perchè testimoniano tutta l’improbabile situazione che ha preceduto la certezza della vincita. Un momento che sicuramente non dimenticherà mai. “Ero al McDonalds, mangiavo un hamburger prima di andare al lavoro. Ho quasi soffocato su di esso. Non potevo crederci. E ‘stato bello”.

Un biglietto Extreme cashword da 5 dollari. Il vincitore, amante dei cruciverba, ha dichiarato di giocarci da molto tempo, ma probabilmente non ha mai pensato seriamente di poter vincere tanti soldi. Al netto delle ritenute fiscali il suo bottino finale arriva a 106mila dollari.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e vinci clamoroso: 100mila euro con 10 euro, non credeva ai suoi occhi

Con quei soldi, ha dichiarato il vincitore, comprerà con molta probabilità un nuovo camion, magari un Chevrolet e proverà a fare qualche buon investimento. I soldi, almeno per quel che riguarda la discreta somma vinta, non sono un problema per il nostro fortunato vincitore. Il cruciverba fortunato e la vita che sorride almeno un po’.