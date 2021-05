A partire dal bollo auto, passando per l’assicurazione, fino ad arrivare ai costi di manutenzione, sono davvero tante le voci che vanno ad incidere negativamente sul bilancio famigliare. A tal proposito interesserà sapere che è possibile in alcuni casi essere esonerati dal pagamento del bollo auto, purché in possesso di determinati requisiti.

Ma non solo, vista l’attuale momento di crisi causato dal Covid, sono in molti ad optare per delle soluzioni che permettono di guidare una nuova vettura, senza pagare né bollo né assicurazione. Ma come è possibile? Ebbene, in tale ambito giunge in nostro aiuto il noleggio a lungo termine. Fino a qualche tempo fa utilizzato solo dalle aziende, ad oggi si rivelano essere una valida soluzione anche per privati e professionisti.

Non si tratta altro che di un contratto pari almeno a 12 mesi, fino ad un massimo, in genere, di 60 mesi. Bisogna quindi pagare una rata mensile, la quale comprende l’uso della vettura per certo numero di chilometri all’anno, ma anche l’assicurazione, il bollo e i costi di manutenzione. Una volta concluso il contratto, si restituisce l’auto e il gioco è fatto. Un modo facile e veloce per poter guidare una nuova auto, senza dover sostenere cifre da capogiro.