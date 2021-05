Tra i cantanti più apprezzati e conosciuti, ecco quanto guadagna Ermal Meta. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Noto al grande pubblico per i suoi brani e la partecipazione a varie edizioni del Festival di Sanremo, Ermal Meta è riuscito a costruirsi nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo. Tra le voci più apprezzate e conosciute del panorama musicale, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Ermal Meta: chi è, altezza, carriera

Nome: Ermal Meta

Altezza: 178 cm

Peso: 71 kg

Data di nascita: 20 aprile 1981

Luogo di nascita: Fier, Albania

Nato a Fier, in Albania, il 20 aprile 1981, Ermal Meta è alto 178 cm, pesa 71 kg ed è del segno zodiacale dell’Ariete. All’età di 13 anni si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari, troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito violento. Verso i 16 anni inizia a suonare il pianoforte e chitarra, per poi entrare a fare parte degli Ameba 4, in qualità di chitarrista. Nel 2006 il gruppo partecipa al Festival di Sanremo, per poi sciogliersi poco dopo aver pubblicato il loro primo e unico album.

Nel 2007, quindi, Ermal fonda La Fame di Camilla. Assieme a Giovanni Colatorti, Dino Rubini e Lele Diana incide tre album e partecipa nel 2010 al Festival di Sanremo, nella sezione giovani, con il brano Buio e luce. Il gruppo si scioglie nel 2013, con Ermal Meta che intraprende la carriera di cantautore. Scrive canzoni per noti artisti, come Emma Marrone, Francesco Renga, Patty Pravo, Marco Mengoni e Francesca Michelin. Ma non solo, nel 2014 realizza un brano per la serie televisiva Braccialetti rossi. Sempre nello stesso anno esce il suo primo singolo da cantante solista, dal titolo Lettera a mio padre.

Il 2016 pubblica il primo album in studio dal titolo Umano, per poi partecipare l’anno seguente alla 77esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Vietato morire, che darà anche il nome al suo secondo album. Diventa giudice del talent show Amici di Maria De Filippi e a novembre dello stesso anno l’artista vince Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards 2017. Il 2018 partecipa al Festival di Sanremo assieme a Fabrizio Moro, con il brano Non mi avete fatto niente. La coppia vince così la nota kermesse canora e rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest a Lisbona, dove arrivano quinti.

Il 15 gennaio 2021 è stato presentato il singolo No Satisfaction, che ha anticipato l’uscita del suo quarto album, dal titolo Tribù urbana. Sempre nel 2021 partecipa alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Un milione di cose da dirti, grazie al quale si classifica terzo. Il cantante vince inoltre il premio per la migliore composizione musicale dedicato a Giancarlo Bigazzi.

Ermal Meta: vita privata, ex, fidanzata, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Ermal Meta è stato sentimentalmente legato per oltre 9 anni alla speaker radiofonica Silvia Notargiacomo. Nel 2018 la coppia ha deciso di porre fine alla loro relazione, con lo stesso cantante che in un’intervista a Vanity Fair aveva rivelato: “Ho avuto una storia di nove anni e mezzo. Non stiamo più insieme ma i dettagli riguardano solo lei e me”.

In seguito Ermal Meta ha ritrovato la felicità al fianco di Chiara Sturdà, marketing manager e un’agente sportiva per Top Player Company con la passione per la pallavolo. I due, a quanto pare, hanno passato la quarantena assieme.

Ermal Meta: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di artisti particolarmente noti e apprezzati del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Ermal Meta. Considerando la sua carriera all’insegna del successo, con tanto di certificazioni d’oro e platino, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. Tra il 2017 e il 2018, ad esempio, si è aggiudicato la certificazione platino per Vietato Morire e Non abbiamo Armi. L’11 Aprile 2021, inoltre, il singolo Un milione di cose da dirti è stato certificato Disco d’Oro.

A proposito di guadagni, quindi, come si evince da Money, interesserà sapere che, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto un artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, il cantante dovrebbe percepire tra gli 11 e i 16 centesimi. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili notizie certe in merito ai compensi di Ermal Meta.

Ermal Meta: Instagram e Facebook

Tra i cantanti più apprezzati, Ermal Meta è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove condivide spesso scatti e video della sua vita sia privata che professionale.