Sconti incredibili negli store Euronics. Una serie di offerte davvero imperdibili. Difficile rinunciare a questa occasione.

In questo periodo di forte crisi le offerte messe in campo da Euronics sono entrate subito nella mante degli italiani che ne hanno approfittato nelle settimane scorse. Oggi un nuova serie di offerte valide fino al prossimo 2 giugno metteranno al centro dell’attenzione i tantissimi prodotti che il grande marchio di elettrodomestici è intenzionato a scontare.

Sconti fino al 30% per una vasta gramma di prodotti del settore elettrodomestici e non. Una marea di occasioni da non perdere insomma, per portarsi a casa un vero e proprio affare, che considerati i tempi non è proprio una cattiva cosa. Non ci resta altro che raggiungere lo store più vicino a casa nostra, dunque per approfittare delle tantissime offerte che il nuovo volantino di Euronics ci suggerisce. Offerte davvero imperdibili.

Euronics e le sue imperdibili offerte: Xiaomi note 10 a 199 euro

Tra le offerte imperdibili che il nuovo volantino propone ai clienti di Euronics c’è lo Xiaomi Note 10 a 199 Euro, con un risparmio di 30 Euro rispetto ai 229 Euro di listino. Un vero e proprio affare se si considera che la differenza potrebbe in ogni caso essere utilizzata per acquistare una cover o una scheda di memoria. Altro imperdibile affare Il Redmi Note 9, invece, passa a 159 Euro, dai 229 Euro precedenti. Offerte assolutamente da non perdere.

Altra categoria in forte promozione è quella dei portatili con l’Acer Nitro 5 con processore Intel Core i7, GeForce 3060, 16 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte è disponibile a 1399,99 Euro. Un vero affare per gli amanti di videogames alla ricerca di un prodotto di ottima qualità ad un prezzo incredibilmente scontato.

Numerose le offerte anche per quel che riguarda i televisori con tantissime tipologie di prodotto in offerta delle migliori marche. Euronics mette al centro la promozione e prova a richiamare migliaia e migliaia di potenziali acquirenti con offerte davvero imperdibili. Non ci resta che trovare il prodotto più adatto a noi e correre nel più vicino store.