Andare in pensione con soli 5 anni di contributi è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Il lavoro si rivela essere, senz’ombra di dubbio, una parte importante della nostra vita. Proprio grazie all’attività lavorativa, infatti, possiamo attingere alla fonte di reddito grazie alla quale riuscire a soddisfare le varie esigenze quotidiane. Allo stesso tempo non si può negare come spesso, alle prese con i vari impegni e scadenze da rispettare, il lavoro si presenti anche come una fonte di situazioni problematiche. Non stupisce, pertanto, che in molti non vedano l’ora di maturare i requisiti necessari per poter finalmente andare in pensione e dedicarsi alle proprie passioni.

In tal senso sono in tanti ad essere in attesa di scoprire quali saranno le prossime mosse del governo per quel che riguarda la riforma delle pensioni che dovrebbe essere attuata nei prossimi mesi. Tale misura, infatti, dovrebbe portare con sé delle importanti novità, soprattutto per quel che riguarda i requisiti necessari. Intanto interesserà sapere che, in determinati casi, è possibile accedere al trattamento pensionistico con soli 5 anni di contributi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

