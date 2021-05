Cantante di Amici 20, ecco quanto ha guadagnato Aka7even grazie alla sua esperienza nel noto talent show.

Concorrente di Amici 20, Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, ha riscosso in poco tempo un grandissimo successo. Disco di Platino grazie al brano Mi Manchi, è una giovane promessa della musica italiana e per questo motivo non stupisce il fatto che in molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammontino i suoi compensi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Aka7even: chi è, carriera

Nome: Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano

Data di nascita: 23 ottobre 2000

Luogo di nascita: Vico Equense (Napoli)

Nato a Vico Equense il 23 ottobre 2000, Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, è del segno zodiacale dello Scorpione. Si è avvicinato al mondo della musica dopo un’esperienza di vita che lo ha segnato profondamente, ovvero un coma a seguito di un attacco epilettico nel 2008. Durante la settimana di coma, il fratello gli ha fatto ascoltare delle canzoni e Marzano sembra reagire allo stimolo con delle lacrime. Lo stesso artista nella scuola di Amici ha raccontato: “Ho vissuto insieme alla mia famiglia un periodo d’inferno. Una settimana sul letto di ospedale con un’altissima possibilità che non mi svegliassi“.

Proprio da questa esperienza deriva il suo nome d’arte. “Aka“, infatti, è un’espressione inglese che sta per “also known as”, ovvero “anche conosciuto come” usata generalmente per gli pseudonimi. Mentre, “7 rappresenta il numero della mia vita, visto che a 7 anni sono stato in coma per 7 giorni e 7 sono le vite dei gatti“. Prima di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Aka7even ha provato a partecipare nel 2017 a X Factor, arrivando fino ai bootcamp. L’artista scrive quindi diversi singoli, ma anche duetti con altri artisti. Ne è un chiaro esempio quello con Biondo dal titolo Coco.

Il 14 novembre 2020 entra ufficialmente nella scuola di Amici, arrivando fino alla finale. Nel corso della sua esperienza nella scuola più conosciuta d’Italia ha ottenuto un grande successo grazie ai suoi inediti Yellow, Mi Manchi e Loca. Proprio Mi Manchi è uno dei brani più ascoltati del momento, tanto da permettere al giovane cantante di aggiudicarsi il disco di platino.

