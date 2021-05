L’idea quasi eccentrica ha subito suscitato la curiosità dei cittadini che hanno subito fiutato la possibilità di vittoria.

Una idea che potrebbe essere definita rivoluzionaria, che arriva dagli Stati Uniti, precisamente dallo Stato dell’Ohio. Il governatore Mike DeWine ha infatti lanciato una iniziativa che è stata subito accolta con discreta curiosità da parte degli abitanti dello Stato americano. Un’estrazione settimanale, una lotteria insomma, con premi in denaro per i cittadini che avranno ricevuto almeno una dose di vaccino anti covid.

La lotteria è uno stimolo in più per spingere gli americani al vaccino, solo in questo modo si potrà tornare alla normalità e solo in questo modo ci si potrà riprendere le nostre vite. Sembra questo il concetto di fondo che pare animi l’iniziativa. I soldi arriveranno da fondi federali e culmineranno con premi che arriveranno al milione di dollari. Questa è soltanto una delle tante iniziative adottate nei singoli stati americani in questo periodo.

La lotteria più altruista del mondo: 1 milione di dollari in palio nell’Ohio

“So che alcuni potrebbero dire DeWine, sei pazzo – ha dichiarato il governatore americano – questa tua idea del disegno da un milione di dollari è uno spreco di denaro. In realtà – continua – il vero spreco a questo punto della pandemia, quando il vaccino è prontamente disponibile per chiunque lo voglia, è una vita persa per il COVID-19“. Queste le motivazioni che hanno spinto il politico a promuovere una iniziativa apparentemente tanto bizzarra.

Negli Stati Uniti, oggi sono vaccinati circa 117 milioni di persone, siamo vicini al terzo della popolazione. Il ritmo però delle vaccinazione negli ultimi giorni è leggermente calato in seguito al calo dei contagi ed al diffuso scetticismo degli americani nei confronti di quel particolare medicinale.

Ma l’Ohio non sarebbe l’unico stato a pagare chi si vaccina, anche se attraverso un concorso a premi. Nel New Jersey e nel Connecticut ad esempio le autorità hanno preso accordi con pub e bar per offrire bibite gratuite a chi si vaccina, mentre nel Maryland di è offerto 100 dollari ai dipendenti statali che effettuano il vaccino.