In città ormai non si parla d’altro la ricevitoria delle meraviglie, chi passa di li ha buone possibilità di successo.

A Rimini non si parla d’altro, la ricevitoria “Dell’oro” è sulla bocca di tutti ormai. Tutti ma proprio tutti hanno sentito parlare di loro e della fortuna di chi entra da quella porta. Le giocate vincenti ormai non si contano, quattro le grosse vincite dall’inizio dell’anno e lo scorso martedi, l’ultima. Quasi 700mila euro al Superenalotto. Un sistema a quote che ha portato ai vincitori una cifra davvero eccezionale. Una gran bella fortuna insomma.

Un 5+, due 5, quindici 4, dieci 3 e trenta 2, questo il risultato vincente del sistema a quote giocato nella fortunata ricevitoria di Rimini. 680mila euro, poco più, poco peno, la somma esatta intascata. Barbara e Roberta, le due sorelle titolari delle tabaccheria in questione hanno festeggiato ancora una volta a suon di allegria e brindisi. La loro attività commerciale è praticamente il covo della dea bendata, le vincite fioccano da molto tempo.

La ricevitoria delle meraviglie: le vincite a Rimini sono ormai una dolce abitudine

Nelle ultime settimane la corsa al sei del Superenalotto è diventata una questione più che seria. Troppi i soldi in palio, troppi i soldi per non provare a giocare e pensare che forse la sestina vincente possa essere proprio la nostra. L’Italia impazzisce per questo gioco capace di regalare vincite davvero importanti con giocate non per forza alte. Le vincite arrivano spesso, molto spesso, ne sanno qualcosa a Rimini, terra di grandi fortune al gioco da qualche tempo.

Sempre più italiani, cosi come nel caso della vincita di Rimini ricorrono all’uso sistematico di sistemi di gioco che possano consentire maggiori probabilità di vincita dietro il pagamento di una quota. Spesso le grandi vittorie, le grandi vincite arrivano proprio da li.

A Rimini sanno benissimo cosa voglia dire vincere, soprattutto nella ricevitoria di Barbara e Roberta dove la fortuna ormai di casa e dove tutti in zona provano a cercarla.