Di trucchi e ricette se ne raccontano a bizzeffe. Ma come si vince davvero al Superenalotto? Qualcuno se lo chiede.

Come si vince al Superenalotto? E’ la domanda che si pongono milioni di italiani e non solo. Come si fa ad indovinare una sequenza di numeri, che siano tre o quattro o cinque o sei? La risposta è che non c’è risposta, ci si può affidare secondo alcuni alla frequenza di estrazione di certi numeri, o al contrario o alla frequenza di non estrazione di altri. La verità è che la ricetta per vincere non esiste, quella ricetta li, ha un nome ben specifico, la fortuna.

E’ la fortuna a determinare l’accostamento tra la nostra giocata e i numeri realmente estratti. E’ la fortuna che determina quanti numeri e quali numeri appartenenti alla nostra giocata, eventualmente possono essere estratti. Quello che si può fare, nel nostro è piccolo, è affidarci ad una serie di riflessioni sulla cadenza di estrazione di certi numeri, come anticipato, i più estratti o i meno estratti. Affidarsi a dei numeri, per cercare quelli giusti, di numeri.

Vincere al Superenalotto: la ricerca della giusta combinazione di numeri

Partiamo con il dire che per vincere al Superenalotto, qualcuno ha sostenuto, bisogna scontrarsi con ben 622.614.630 possibilità. Una bella mole insomma di occasioni con le quali dover combattere pur di cercare di spuntarla. Consideriamo che, una delle tecniche più utilizzate dagli scommettitori è quella di imbeccare la giusta diagonale di numeri, viene da se, quindi che le sequenze di numeri più giocate in alcune occasioni siano quelle derivanti dallo stesso magico quadrato numerico.

Secondo una statistica, ad esempio, i numeri più giocati in assoluti sono 8, 3, 7, 9, 11, 5, 19, 10, 12, 90. Quelli meno giocati, invece sono 46, 59, 79, 32, 60, 34, 76, 78, 62, 61. In ogni caso, le possibilità di vittoria in uno o in un alto gioco restano comunque molto basse.

Un esempio? nel lotto è di 2 su 43.949.268; nel poker è di 1 su 649.739; alla roulette è di 1 su 38 e, infine, al Gratta e Vinci di 1 su 15 circa.