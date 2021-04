Nella lista sono indicati i numeri ritardatari del lotto. La tabella è aggiornata all’ultima estrazione di giovedi 18 marzo 2021

Se si vuole giocare al Lotto nel modo più efficace, è bene conoscere alcune teorie per individuare i numeri fortunati . Questi metodi si basano su discipline scientifiche quali matematica e statistica, e una delle teorie più conosciute è quella dei numeri ritardatari, ossia di quei numeri che non escono da più estrazioni.

La teoria spiega che i numeri ritardatari, essendo stati estratti meno frequentemente rispetto agli altri, avranno più probabilità di uscire nelle estrazioni future. La spiegazione è interessante: secondo la legge dei grandi numeri, i numeri estratti al Lotto hanno tutti la stessa probabilità di uscire, ossia di 1 su 18. Ciò significa che nel gioco del Lotto, un numero ha una probabilità del 64% di uscire una volta ogni 18 estrazioni.

Per poter capire e usufruire di questa teoria è quindi utile fare riferimento alla storia delle estrazioni passate per comprendere quali numeri sono stati estratti con poca frequenza. Essa insegna che un numero esce circa una volta ogni 90 estrazioni; in casi più rari supera le 140 o le 180 e solo due volte nella storia è capitato che superasse le 200 assenze.

Molti giocatori sono diventati abili calcolatori e per questo motivo è utile per loro conoscere le strategie migliori per poter giocare i numeri più probabili. La strategia dei numeri ritardatari può essere un sistema valido e matematico per riuscire ad avere più possibilità di trovare i numeri più prevedibili.